Динопарк «Рекс»: волшебное путешествие на миллион лет назад

Если у вас ребенок в доме обязательно есть хоть один динозавр, книжка о доисторических животных или мультик «Земля до начала времен». Потому что эти необычные животные, жившие миллионы лет, назад способны заинтересовать даже самых больших непосед.

Теперь у волгоградцев есть уникальная возможность - окунуться в мир, когда по земле бродили 30-метровые зубастые монстры, а на земле было вечное лето. В ТЦ «Мармелад» работает динопарк «Рекс». «Комсомолка» побывала на необычной экскурсии.

Первый злобный рычащий монстр встречает всех посетителей еще у торгового центра

- Мама, он живой…, а он меня не съест? – удивляются малыши и замирают у тиранозавра на несколько минут.

- Не съест, это на вид он злой, а внутри добрый, - объясняют родители непоседе. И отправляются в волшебное путешествие в парк Юрского периода, который находится на первом этаже ТЦ.

В динопарке десятки мест, где можно сделать веселое фото.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Уже на входе можно забраться в пасть к монстру и оказаться вместо новорожденного динозаврика в яйце. Ну и конечно же сделать фото на память.

Запечатлеть себя на фоне монстров можно и внутри – в парке работает профессиональный фотограф. А фотографироваться хочется у каждого экспоната: вот кричащий птеродактиль над своим гнездом, бронированный шипами анкилозавр, следующий экспонат - велоцираптор, оседлавший свою добычу, рядом – целое семейство хищников над погибшей жертвой.

В парке можно увидеть сцены из жизни хищников.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Не забыли и про травоядных животных. Среди экспонатов – огромный череп трицератопса. Есть и водоплавающие монстры. Несколько чудовищ даже можно осторожно потрогать. У каждого располагается табличка с подробным описанием: когда жил, чем питался, сколько весил. Выставка не только увлекательная, но и познавательная.

У каждого динозавра – внутри специальный механизм. Это роботы, которые рычат, мигают, хватают добычу, шевелят лапами. Разработчики из Гонконга сделали все, чтобы вы поверили: вы находитесь в настоящем диком лесу миллионы лет назад с живыми динозаврами. Ну а соответствующие декорации этому весьма способствуют.

Есть в экспозиции и водоплавающие животные.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Кстати, для детворы в парке есть батуты. Так что после экскурсии ребята могут попрыгать в свое удовольствие неограниченное время - пока не надоест. Или почувствовать себя археологами в большой песочнице, где можно «откопать» кости доисторических животных.

Кстати, самым смелым предлагают оседлать настоящего дилофозавра и его приручить. Миллион удовольствий в одном удивительном путешествии.

Крики и рычание динозавров раздаются по всему залу.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ВАЖНО

Выставка работает без перерывов и выходных с 10:00 до 22:00. Продлится она до 10 января. В парке до конца ноября действуют скидки. Так что успевайте ими воспользоваться.

Цена билета до 1 декабря :

550 взрослый с 14 лет;

450 детский с 3х до 14 лет;

1800 билет семейный 2 детских + 2 взрослых;

Детям до 3х лет вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении. Детям инвалидам и детям из детских домов вход свободный при предъявлении документа.