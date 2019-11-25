Волгоградские ихтиологи: Большая вода никогда рыбе не мешала

Большая вода в Волгоград в этом году пришла осенью, чем очень удивила волгоградцев. Волга с каждым днем становилась все шире, подтопляя берега, заползая на набережные. В водной осаде оказался остров Зеленый. Заметили пополнение в ериках и озерах жители Ленинского района и астраханцы. Кто-то наблюдает за этим с праздным любопытством, а кто-то кричит о жадных энергетиках: весной воду не дождешься, зато сейчас, когда она не нужна, ее спускают ради выгоды. Но Волжская ГЭС обвинения в корысти отрицает. Ведь водохранилище переполнены.

Сбросы идут на убыль, так что воды станет меньше уже через неделю.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Дело в том, что осенний паводок - редкое явление. Такой был в 1990 году и в 2012 году. В верховьях снег сначала выпал, затем растаял, прошли обильные дожди. Так что водохранилища Волжско-Камского каскада, в том числе и Волгоградское очень быстро наполнились, возникла необходимость сбрасывать воду. Специалисты открыли затворки. Сейчас через станцию пропускается только та вода, которая все равно не может быть накоплена в водохранилищах – так что режим пропуска воды в половодье 2020 года это не окажет и не может оказать никакого влияния. Воды с каждым днем становится все меньше. Жигулевская ГЭС уже закрыла затворы. Уменьшаются сбросы и у нас. Данные на 24 ноября – 15, 5 тысяч кубометров в секунду, - сообщила «КП-Волгоград» специалист по связям с общественностью филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Галина ШАЦКАЯ.

Больше всего волнуются по поводу высокой воды – рыбаки. Будет ли лов и не умрет ли рыба после такого потрясения.

Но как говорят ихтиологи, большое количество воды рыбе никогда не мешало.

- У больших сбросов есть и положительные и отрицательные моменты, - рассказывает главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев. - Водоемы замерзли лишь частично – они только начинают леденеть. Вода пополнит грунтовые воды и водоемы в пойме. К тому же рыбе в ериках будет проще зимовать – меньше риск того, что те же ерики или озера промерзнут до дна и рыба умрет от недостатка кислорода.

График сброса воды на Волжско-Камском каскаде ГЭС.

Из минусов – часть рыбы начинает устраиваться в зимовальных ямах. Подобный приток воды, а иногда и движение льда может согнать ее с этих мест. Рыба начинает тратить больше энергии, чем обычно, а значит, сил до весны может просто не хватить, и самая слабая рискует погибнуть.

Кстати, еще осенний паводок случался и до строительства ГЭС – природа иногда преподносит подобные сюрпризы. Но жители принимали его спокойно. Ведь происходила естественная мелиорация небольших рек и озер. В лед вмерзал тростник по берегам. Когда ерики пополнялись водой, начиналось движение льда, с ним выносился и сорняк, который заболачивал русла. К тому же, надо помнить, что это вынужденный сброс, водохранилища по всему Волжско-Камскому бассейну были переполнены.

Какой сброс будет завтра - не известно. В такой ситуации количество пропускаемой воды зависит по большей части от природы, а не от энергетиков.