2019-11-25T17:39:34+03:00
Общество

В Волгоградской области с 1 декабря подорожает оплата за детский сад

Стоимость вырастет максимум на 5 рублей 60 копеек в день
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дороже всего за детсад будут платить жители Волгограда - более 3 тысяч рублей.Дороже всего за детсад будут платить жители Волгограда - более 3 тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новость, которая точно не порадует волгоградских родителей: уже с 1 декабря во всех детских садиках Волгоградской области вырастет оплата. Соответствующий проект приказа уже опубликован на сайте регионального комитета образования, науки и молодежной политики. Обещают, что поднимутся расценки не намного: максимум на 5 рублей 60 копеек в день (или на 4,2%). Такое ограничение установили волгоградские власти.

В среднем получается, что в месяц оплата за пребывание ребенка в детсаду вырастет чуть более, чем на 120 рублей.

Отметим, что расценки за детсад устанавливаются в каждом муниципалитете отдельно. И принимают решение местные власти. Варьируются они и от условий, которые предоставляют дошкольные учреждения. Судя, по документу, опубликованному на сайте администрации Волгоградской области, дороже всего детсады обойдутся жителям Волгограда. Так за 10,5-12 часовое пребывание детей в саду (исходя из 23-х рабочих дней в месяце) жители областного центра будут платить от 2632 рублей (для деток до 1 до 3 лет) до 3202 рубля (для деток от 3 до 7 лет).

Чуть дешевле будут платить те, кто водит детей в детсады Городищенского района Волгоградской области - 2529 рублей (за те же 23 рабочих дня). В Калачевском районе максимальная цена составит 2397 рублей, в Волжском -2366 рублей, , в Камышине - 2536 рублей. В сельских районах области пллата за детсад не будет превышать две тысячи рублей.

Волгоградские власти оправдываются, мол, расценки за пребывание детей в садах не менялись в регионе три года - с 2016-го. И повышение - вынужденная мера, которая вызвана уровнем инфляции, и в основном это связано с повышением цен на продукты питания.

При этом напоминают, что в регионе для малообеспеченных семей действуют меры поддержки, закрепленные в Социальном кодексе. И в этом году перечень семей, претендующих на льготы, был расширен. Они получают компенсацию за детсад в размере: 20 % – на первого ребенка, 50 % – на второго; 70 % – на третьего и последующих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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