2019-11-22T14:34:40+03:00
Общество

Не все юридические лица имеют договоры на вывоз мусора

Специалисты «Управление отходами – Волгоград» продолжают заключать договоры с юридическими лицами
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В планах встречи с юридическими лицами в Киквизде, Ольховке, Михайловке, Котово и Николаевске. Фото: УОВ планах встречи с юридическими лицами в Киквизде, Ольховке, Михайловке, Котово и Николаевске. Фото: УО
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Специалисты регионального оператора провели разъяснительные мероприятия по заключению договоров еще в нескольких районах Волгоградской области. Мероприятия проходят на территории местных администраций, где собираются юридические лица, до сих пор не заключившие договоры, или те, у кого есть разногласия по начисленной сумме или корректировкам частоты вывоза отходов.

По результатам рабочих мероприятий выяснилось, что не все юридические лица разделяют понятия ТБО и ТКО, а также до сих пор не имеют договоров на вывоз отходов. Куда определяются отходы от подобных юридических лиц – неизвестно.

В российском правовом поле существует лишь одно правильное наименование бытового мусора – твердые коммунальные отходы. К ТКО относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Существуют и другие категории отходов (строительные, медицинские и др.), их вывоз осуществляется специализированными мусоровывозящими компаниями, которые имеют лицензию на вывоз данного вида отходов.

Среди основных вопросов также встречаются вопросы по контейнерным площадкам – может ли юридическое лицо приобрести свой контейнер, чтобы заключить договор по факту. Индивидуальные предприниматели и юрлица имеют право приобрести свой контейнер при условиях наличия оборудованной контейнерном площадки, внесенной в реестр. Если контейнерной площадки нет, юридическому лицу необходимо получить разрешение на её организацию, обратившись к органам местного самоуправления.

За прошедшую неделю специалисты регоператора посетили Среднеахтубинский район, Октябрьский, Алексеевский, Котельниковский, Фроловский, Светлоярский и другие. Планируется проведение выездных встреч с юридическими лицами в Киквизде, Ольховке, Михайловке, Котово и Николаевске.

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