Куда пойти в Волгограде: футбол, танцы, День матери, Большие гастроли и Дед Мороз

Зима близко. В Волгограде стоит морозная погода, поэтому большинство развлечений и культурных в конце ноября переместились под крышу. На этой неделе пройдет сразу несколько молодежных фестивалей, «Ротор» 23 ноября в 16.00 принимает на «Волгоград Арене» ФК «Томь» - это будет финальный матч осени. Также в программе – День матери, день рождения Деда Мороза, в Волжском пройдет эногастрономический фестиваль, где представят продукцию местных виноделов и сыроваров. Открылись и первые ледовые катки. Куда пойти с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде и Волжском с 22 по 27 ноября 2019, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей и взрослых. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде.

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

В эту субботу 23 ноября в 15.00 в ТРЦ «Акварель» пройдет самый танцевальный и музыкальный фестиваль «Жизнь в танце – 2019». В программе - современная хореография, уличные танцы, танцы народов мира и многое другое. Вход свободный.

Еще один танцевальный марафон пройдет 22 ноября в 16.00 в ТРК «Мармелад». Здесь состоится финал городского танцевального конкурса «Ритмы города». Талантливая молодежь покажет лучшие композиции. Вход свободный.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник любимых мам отметят в воскресенье в ТРК «Мармелад» с песнями, танцами, конкурсами и интерактивами. Также в программе мастер-класс «Волшебный песок», консультации психолога и юриста. Начало 24 ноября в 14.00. Вход свободный. 0+

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА

На этой неделе день рождения Деда Мороза отметят в «Старой Сарепте». Гостей 23 ноября, в 10.00, 12.00 и 16.00 ждет встреча с главным зимним волшебником, танцевальный флешмоб, веселые скоморохи, новогодняя фотозона и многое другое. Также в музее-заповеднике официально откроется почта главного зимнего волшебника. Музей-заповедник «Старая Сарепта», т. (8442) 67-33-02. Билеты: 150 руб. 0+

В музее-заповеднике официально откроется почта главного зимнего волшебника.Фото: Евгения ГУСЕВА

ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Волжский приглашает всех любителей вина на первый эногастрономический фестиваль 24 ноября в 12.00. У колеса обозрения в парке «Волжский» и в ресторане «Ил Фаро» устроят дегустацию напитков (18+) и сыров от местных производителей, ярмарку, мастер-классы, конкурсы и сюрпризы.

ИСТОРИИ КУКОЛ

Ценителей прекрасного и любителей авторской работы 23 ноября в 15.00 приглашают на открытие второй волгоградской выставки «Истории кукол». В музее-заповеднике «Старая Сарепта» покажут милые, невероятные, красивые куклы ручной работы, выполненные в различных техниках. Вход на открытие свободный.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РАСКОПКИ НА УЛИЦЕ МИРА

Музей Машкова 24 ноября в 12.00 приглашает на премьеру авторского квеста «Архитектурные раскопки на улице Мира» на проспект Ленина, 21. Этот формат будет интересен для интеллектуалов, любителей истории, знатоков краеведения и просто желающих узнать новое о Волгограде. А презентуют квест в рамках проекта «Первая улица Мира», который стал победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Потанина. Маршрут пройдет, конечно же, по улице Мира. Т.: (8442) 38-24-44.

Проект "Первая улица Мира" представит новый квест. Фото: ВМИИ

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ: АШХАБАДСКИЙ ДРАМТЕАТР ИМ. ПУШКИНА

В Царицынской опере пройдут гастроли Ашхабадского Государственного русского драматического театра имени Пушкина. Старейший театр Туркмении представит волгоградскому зрителю два спектакля.

Драматический спектакль «Мы обязательно встретимся» по мотивам повести Атаджана Тагана «Чужой» расскажет о событиях конца XIX века. Картограф французской географической экспедиции Жорж де Блоквиль попадает в плен к туркменам и проникается к ним искренней симпатией.

Детский спектакль «Бовенджик» создан по мотивам туркменской народной сказки. Бабушка Эне и ее внук Назар спасают своих домашних животных от злого и жадного пузыря Бовенджика.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

23 ноября в 18.00 - «Мы обязательно встретимся». Билеты: 250 руб. 12+

24 ноября в 12.00 - «Бовенджик». Билеты: 150 руб. 0+

"Мы обязательно встретимся". Фото: Афиша

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Музыкальный театр приглашает волгоградцев на первую премьеру этого сезона. Мюзикл «Капитанская дочка» по мотивам романа Пушкина впервые представят на музыкальной сцене. В нем будут звучать мелодии Максима Дунаевского, а пьесу и стихи написал известный режиссер и драматург Марк Розовский.

Судьба молодых влюбленных Петра Гринева и Марии Мироновой и история их любви показана на фоне «русского бунта бессмысленного и беспощадного».

Кстати, Царицын был первым городом, который не сдался Емельяну Пугачеву. Так что в музыкальном театре надеются, что после просмотра мюзикла зрители перечитают учебники истории, чтобы лучше узнать о тех событиях на нашей земле.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru

22 ноября в 18.30. 23 и 24 ноября в 17.00. 8 и 22 декабря в 17.00. Билеты: от 200 до 700 руб. 12+

В Музыкальном театре новый мюзикл.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«В ПЕСНЕ ЖИЗНЬ МОЯ»

«Волгоградконцерт» приглашает на праздничный концерт к 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой. В программе - любимые многими поколениями произведения легендарного композитора в исполнении лучших голосов города.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4. Т. (8442) 50-50-09. 25 ноября в 18.30.

ДИНОПАРК РЕКС

Динопарк Рекс теперь и в Волгограде! На первом этаже ТРК «Мармелад» вас ждут более 20 интерактивных динозавров, привезенных прямо из Гон-Конга, а также археологические раскопки, где каждый ребенок может почувствовать себя палеонтологом. Два батутных комплекса и многое другое не дадут детворе заскучать. Время нахождения на выставке не ограничено.

ТРК «Мармелад». С ноября по 10 января. Телефоны: 8-906-472-29-04, 8-969-290-98-38.

Режим работы: с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Билеты: от 450 руб., детям до 3х лет вход свободный при предъявлении документов.