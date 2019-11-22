В Волгограде открылись первые катки

В Волгоград пришли первые морозы. Пока неизвестно, какой будет зима 2019 – 2020. Скорее всего, вслед за первыми морозами по традиции вновь потеплеет. И все же первые ледовые катки уже ждут посетителей. Покататься на коньках с 22 ноября 2019 каждый день можно на крытом ледовом катке в Кировском районе Волгограда. В субботу, 23 ноября открываются два ледовых катка в парк-клубе «Бобры» за Волгой – на пляже справа от танцующего моста. В Волжском заливают лед на катке на площади Труда, 4/1. Готовятся к открытию в Волгограде и катки сети «Южный полюс». Зальют лед в этом году и на катке в пойме реки Царицы.

ПЯТЬ ЮЖНЫХ ПОЛЮСОВ

- Планы на сезон обширные. В сезоне 2019 - 2020 в Волгограде будут работать пять катков сети "Южный полюс" в четырех районах. В Красноармейском районе - СК "Каустик" и ТЦ "Строймолл", в Центральном районе в Комсомольском саду и в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе сейчас день и ночь идет заливка льда. В Советском районе у ТРЦ "Акварель" идут монтажные работы, ставим коробку. Точную дату пока назвать могу, но если погода не подведет, откроемся где-то 30 ноября - 1 декабря, - рассказал "КП-Волгоград" Иван Крылов. - Готовим праздничное открытие. В центре катков установим елки, сделаем праздничное освещение, когда лед уже сформируется.

Цены на катках сети "Южный полюс" останутся такими же, как и в прошлом году: в будние дни - 120 рублей, в выходные и праздничные - 170, детский билет - 70. Прокат коньков также будет стоить 70 рублей.

ДВА КАТКА + КЕРЛИНГ НА БОБРАХ

Как рассказали «КП-Волгоград» в парк клубе «Бобры», начиная с 23 ноября на месте, где летом был пляж, открываются два катка. Покататься на коньках, поиграть в керлинг и хоккей можно будет ежедневно в морозные дни с 8.00 до 20.00. Причем для игры в керлинг залили отдельную ледовую дорожку. Вход на каток со своими коньками без ограничения по времени обойдется в 200 рублей. Можно взять коньки в аренду - 200 руб. в час. Стоимость игры в керлинг (1 - 1,5 часа) - 500 рублей на компанию. Дополнительная информация по телефону - (8442) 600-195.

Также на Бобрах можно отправиться на конную прогулку, а любителей экстремального отдыха ждут квадроциклы и мотоциклы. А если замерзнете - есть баня большая и малая. А вот склон для катания на ватрушках откроется позже.

- Из-за осеннего паводка мы пока не может открыть горнолыжный склон. Будем ждать, когда уйдет большая вода, - рассказали организаторы.

КАТОК В КИРОВСКОМ

В Кировском районе Волгограда в сезоне 2019 - 2020 уже работает каток на улице Никитина, 129 (телефон (8442) 50-14-60). Полтора часа катания обойдутся здесь в 300 рублей, для студентов и школьников – 250, детям до 10 лет – 150 рублей, постоять за компанию - 100. А прокат коньков стоит 50 рублей за пару. А в ночь с 22 на 23 ноября открыть сезон на коньках можно будет вплоть до шести утра.

Учтите – оплата наличными. Работать все эти катки будут по погоде.

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