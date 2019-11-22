2019-11-22T10:46:48+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает дополнительные автобусные маршруты

Автобусы курсируют между предприятием и населенными пунктами на протяжении 24 часов
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Автобус работает 24 часа в сутки. Фото: ЕвроХим.Автобус работает 24 часа в сутки. Фото: ЕвроХим.
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» организует новые автобусные маршруты для доставки сотрудников на рабочие места. С ноября из Котельниково на Гремячинский ГОК работников предприятия доставляют еще два дополнительных новых и комфортабельных автобуса.

Введение дополнительных перевозочных мощностей компания провела в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Перевозка пассажиров стоя в автобусах компании не допускается, и теперь сидячих мест в транспорте хватит всем сотрудникам, количество которых увеличивается пропорционально развитию компании.

Собственное автобусное сообщение связывает Гремячинский горно-обогатительный комбинат с городом Котельниково, рабочим поселком Октябрьский, хуторами Нагольный и Пимено-Черни. Автобусные маршруты проложены также непосредственно на территории промплощадки предприятия, площадь которого в настоящее время составляет 328 га.

Рабочий процесс на Гремячинском ГОКе проходит круглосуточно, и автобусы курсируют между предприятием и населенными пунктами на протяжении 24 часов. Всего в сутки для доставки пассажиров задействованы 12 автобусов, которые осуществляют более 50 доставок на ГОК в день.

В дальнейших планах компании – полное обновление автобусного парка.

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