Волгоградец Станислав Калинкин стал одним из руководителей образовательного проекта для творческих детей и подростков. Инициатором создания центра творческого развития Республика KIDS стал Борис Ротенберг, а воплотили идею в жизнь продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Орлов, а также певица Валерия. Новое пространство для творчества юных талантов не имеет аналогов, свои опыт и знания здесь передают настоящие мастера своего дела - известные педагоги, звездные артисты, актеры театра и кино. Прима Российского цирка Дарья Костюк преподает в цирковой школе, основы балета ребята постигают в мастерской Егора Симачева.

В школу творчества принимают детей от 4 до 17 лет. Здесь восемь основных направлений, среди которых музыка, танец, актерское мастерство. В творческом пространстве можно освоить битбокс, дефиле, изобразительное искусство, видеоблогинг, есть школа диджеев. Также звездные наставники помогут стать теле- и радиоведущими, умеющими работать на сцене и вести мероприятия. Есть и занятия самых маленьких, где в детях раскрывают задатки артиста.

Проект действительно амбициозный, он позволят большому количеству детей и подростков максимально раскрыть и реализовать свои таланты. Впервые к процессу обучения удалось привлечь такое количество звезд. При этом организаторам удалось оснастить образовательный процесс современным оборудованием и сделать творческое пространство по-настоящему комфортным для детей и их педагогов. С этой задачей команда проекта вместе с финансовым директором волгоградцем Станиславом Калинкиным справилась на «отлично».