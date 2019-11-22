2019-11-22T10:01:11+03:00
Общество

Волгоградец Станислав Калинкин стал одним из руководителей проекта Республика KIDS

Образовательный проект Бориса Ротенберга создан для талантливых детей от 4 до 17 лет
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Волгоградец Станислав Калинкин стал одним из руководителей образовательного проекта для творческих детей и подростков. Фото: соцсетиВолгоградец Станислав Калинкин стал одним из руководителей образовательного проекта для творческих детей и подростков. Фото: соцсети
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Волгоградец Станислав Калинкин стал одним из руководителей образовательного проекта для творческих детей и подростков. Инициатором создания центра творческого развития Республика KIDS стал Борис Ротенберг, а воплотили идею в жизнь продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Орлов, а также певица Валерия. Новое пространство для творчества юных талантов не имеет аналогов, свои опыт и знания здесь передают настоящие мастера своего дела - известные педагоги, звездные артисты, актеры театра и кино. Прима Российского цирка Дарья Костюк преподает в цирковой школе, основы балета ребята постигают в мастерской Егора Симачева.

В школу творчества принимают детей от 4 до 17 лет. Здесь восемь основных направлений, среди которых музыка, танец, актерское мастерство. В творческом пространстве можно освоить битбокс, дефиле, изобразительное искусство, видеоблогинг, есть школа диджеев. Также звездные наставники помогут стать теле- и радиоведущими, умеющими работать на сцене и вести мероприятия. Есть и занятия самых маленьких, где в детях раскрывают задатки артиста.

Проект действительно амбициозный, он позволят большому количеству детей и подростков максимально раскрыть и реализовать свои таланты. Впервые к процессу обучения удалось привлечь такое количество звезд. При этом организаторам удалось оснастить образовательный процесс современным оборудованием и сделать творческое пространство по-настоящему комфортным для детей и их педагогов. С этой задачей команда проекта вместе с финансовым директором волгоградцем Станиславом Калинкиным справилась на «отлично».

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