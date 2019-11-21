Задай вопрос начальнику ОГИБДД по Волгограду

Дорогие читатели – пешеходы, автомобилисты, велосипедисты, мотоциклисты! Каждый день вы вступаете в горячие споры об организации дорожного движения в городе. Наверняка у вас накопились вопросы к тем людям, которые отвечают в нашем городе за организацию движения на дороге, следит за безопасностью людей и проверяет надежность транспортных средств. Мы готовы принять и передать ваши вопросы и пожелания в ГИБДД и мэрию. Вам ответят:

- начальник ОГИБДД управления МВД России по Волгограду полковник полиции Андрей Рибун,

- руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов,

- начальник отделения технадзора ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду майор полиции Сергей Лобачев,

- начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду майор полиции Сергей Утученков,

начальник отделения пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду майор полиции Алексей Серебряков.

Мы принимаем ваши вопросы до понедельника, 25 ноября.

Звоните в редакцию по телефону (8442) 91-94-63, отправляйте письма по электронной почте на адрес: ekaterina.simohina@phkp.ru. Все ответы мы опубликуем уже на следующей неделе.