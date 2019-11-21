Огромные очереди с шести утра: волгоградцы перед подорожанием в 12 раз проходят нарколога для медкомиссии

Во многих городах кабинеты наркологов и психиатров напоминают плацдарм с боевыми действиями. Люди дерутся за место в очереди и готовы стоять насмерть, лишь бы успеть пройти медиков 21 ноября. Ведь 22 ноября медкомиссия на права обойдется обычным гражданам в 7, 5 тысяч рублей вместо привычных полутора. Все дело в стоимости приема врача-нарколога. Она подорожает с 240 рублей до 5135 рублей. Деньги возьмут за два новых теперь обязательных анализа: крови и мочи.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен 00:00 00:00

Правда, в Волгограде народ вполне культурный, обходится без мордобоя. Возле кабинета нарколога в Ворошиловском районе около 15 человек. Приходящие удивляются большой очереди (это они не видели давку в Краснодаре) и спрашивают, кто последний. На кабинете предупреждение о необходимости сдачи анализа крови и анализа мочи для водительских прав с 22 ноября.

В Ворошиловском районе самая маленькая очередь.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Услышала про подорожание вчера и сегодня с утра тут. Права менять в феврале, переплачивать не хочется. Для меня пять тысяч - большая сумма. На работе взяла отгул, чтобы успеть, - рассказывает Наталья Заморина. – Но могли бы людей и предупредить за несколько месяцев, чтобы те, кто хотел, все прошел заранее.

В Кировском районе люди занимали очередь в 6 утра.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

В два раза больше народа оказалось у нарколога в Кировском районе – около 30 человек.

- Я очередь занимала в шесть утра, но пропустила, так что приходится стоять второй раз, - говорит Надежда.

Кстати, среди ожидающих приема по несколько часов - никакой злости и хмурых лиц. Видимо, среди кировчан – сплошные мудрецы: когда не можешь изменить ситуацию, прими ее.

От нарколога люди едут к психиатру – ажиотаж сегодня ко всем врачам из списка для медсправки. Волгоградская областная психиатрическая больница №2 давно не видела такого аншлага. Войти в здание не просто – впереди стена из людей. Заполнена лестница, заполнен коридор. Местный врач принимает сразу два района: Кировский и Советский.

Люди ведут себя вежливо, обходится без драк.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Это уже люди разошлись, было еще больше. Я в очереди два с половиной часа, но буду сидеть до последнего, - с боевой уверенностью в голосе говорит Валентина Петровна. - Если сегодня не успею, мне придется отдать половину своей пенсии только за медкомиссию. А жить я на что буду? И зачем было повышать? Никто ничего не объяснил. Ощущение, что просто решили содрать деньги с людей.

Вопрос «зачем» задают все сегодняшние «очередники». Закон приняли, а людям не объяснили что за CDT, для чего нужно его сдавать и как это может повлиять на дорожную ситуацию. Да и сделали это очень уж неожиданно: 15 ноября депутаты одобрили новую редакцию. Времени принять, понять и простить людям не оставили.

Подробней о том, почему подорожала медкомиссия, для чего это сделали, и где можно будет сдать анализы, читайте здесь.