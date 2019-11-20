АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов -электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на электронной торговой площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru, с 22.11.2019 с 11.00 (мск) на 20.12.2019 на 11.00 (мск) по продаже недвижимого имущества, являющегося собственностью Общества с ограниченной ответственностью «НЕО-ИНВЕСТ» (ИНН 7728212973)(РАД-189827):

Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе единым лотом:

(далее – Объекты):

Лот №1:

Объект 1: Здание больницы, назначение: нежилое здание, площадь: 1258,2 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 34:34:080059:518, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 2: Здание дезкамеры, назначение: нежилое здание, площадь: 40,4 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:515, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 3:Здание административное, пищеблок, назначение: нежилое здание, площадь: 676,1 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 34:34:080059:510, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 4: Здание пищеблока и прачечной, назначение: нежилое здание, площадь: 210,3 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:509, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 5:Здание гаража с пристройкой, назначение: нежилое здание, площадь: 96,6 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:514, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 6:Здание сарая, назначение: нежилое здание, площадь: 47,3 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:508, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 7:Здание склада, назначение: нежилое здание, площадь: 35,9 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:513, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 8:Здание КПП, назначение: нежилое здание, площадь: 9,5 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:512, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 9:Здание наружного туалета, назначение: нежилое здание, площадь: 5,4 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 34:34:080059:511, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52;

Объект 10:Земельный участок, площадь 13 712 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: комплекс зданий больницы, кадастровый номер 34:34:080059:19, расположенный по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 52

Начальная цена Лота №1 – 11 200 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 5 075 732 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 162 979 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 2 727 470 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 848 376 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 5 – 389 696 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 6 – 190 814 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 7 – 144 825 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 8 – 38 324 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 9 – 21 784 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 10 – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 7 000 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 3 172 333 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 101 861 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 1 704 668 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 530 235 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 5 – 243 560 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 6 – 119 258 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 7 – 90 515 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 8 – 23 952 руб. 50 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 9 – 13 615 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 10 – 1 000 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 700 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 420 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 840 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения):Объект 1 является памятником культурного наследия регионального значения «Станционная больница» 1897-1899г.г. в соответствии с Охранным обязательством №0019 АРС/2015 от 11.03.2015г.

Электронный аукцион будет проводиться 20декабря 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 23.10.2019 по 19.12.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18.12.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 19.12.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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