«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов

В городе Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалий» успешно реализует масштабный инвестиционный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Развитие территорий присутствия и повышение качества жизни населения – важный приоритет всех предприятий холдинга «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. И в рамках этого направления компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» присоединилась к осуществлению социального проекта брендирования территории «Котельниково – Земля Героев», главная цель которого - создание привлекательного имиджа, увеличение хозяйственного потенциала Котельниковского района, укрепление международных связей, реклама региональных достижений.

На семинаре состоялось подписание Соглашения о менторстве между Фондом развития моногородов, городом Невинномысск Ставропольского края и моногородами – Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицами (Карелия). В рамках соглашения город-наставник Невинномысск будет помогать трём моногородам в развитии в малого и среднего предпринимательства и городской среды. Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал коллегам о планах превращения города из индустриальной столицы края в город здоровой экологии и туризма.

Также собравшиеся ознакомились с опытом концепции брендирования территорий, разработанной «ЕвроХимом».

– Придание дополнительного импульса социально-экономическому развитию российских провинциальных городов – проблема, решение которой требует согласованной повестки действий государственных, муниципальных властей и бизнеса, – рассказал генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. – Благодаря сегодняшнему семинару с нашим опытом познакомились руководители многих российских муниципалитетов, в том числе и моногородов. Надеюсь, его внедрение в других городах в конечном итоге будет способствовать развитию городской среды и улучшению качества жизни горожан.

Завершился семинар договоренностью - сделать проведение таких мероприятий новой традицией. Следующий съезд глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.