Урюпинский элеватор и Урюпинский МЭЗ — эффективный комплекс на службе аграриев региона

Элеватор осуществляет заготовку маслосемян подсолнечника и обеспечивает загрузку перерабатывающих мощностей маслозавода, где в свою очередь производится и отгружается подсолнечное масло.

Оба предприятия в уходящем году были загружены на 100% - а это залог развития предприятия и города и гарантии занятости для большой команды комплекса.

Оба предприятия в уходящем году были загружены на 100% — а это залог развития предприятия и города и гарантии занятости для большой команды комплекса.

Урюпинские предприятия нацелены на развитие долгосрочных эффективных отношений с сельхозтоваропроизводителями. «Фермеры доверяют нам самое дорогое — свой урожай, и мы чувствуем ответственность за то, чтобы каждая семечка пошла на хорошее дело», — подчеркивает Олег Бурков, генеральный директор ОАО «Урюпинский элеватор».

Сотрудничество с фермерами на элеваторе стремятся сделать и выгодным, и удобным, и приятным. В 2019 году элеватор ввел в эксплуатацию новый автоматизированный сушильно-очистительный комплекс, увеличив общие мощности элеватора до 2400 тонн, что позволило нарастить заготовку и повысить скорость приемки маслосемян. Большую роль играют и партнерские отношения с аграриями. «Мы знаем каждого производителя в регионе, регулярно встречаемся, проводим конференции, рассказываем о тенденциях мирового рынка», — рассказывает генеральный директор. — «Мы знаем и сложности, и задачи каждого фермера: это позволяет нам предложить индивидуальные решения. К примеру, среди новых услуг элеватора, запущенных в этом году — не просто авансирование урожая, а всесторонняя поддержка фермеров в области агротехнологий. Наши специалисты помогают в выборе посевного материала и средств защиты растений, сопровождают всходы непосредственно в полях, принимают урожай осенью. Наша работа с партнерами не прекращается весь год, ведь мы делаем общее дело».

Из высококачественного волгоградского подсолнечника ОАО «Урюпинский МЭЗ» производит масло, чуть больше половины которого отгружается на экспорт, в частности, в Китай, где российское масло ценится как продукт премиум-класса. Вторая часть подсолнечного масла становится основным сырьем в производстве масложировой продукции, которая знакома каждому: это майонезы «Ряба», соусы «Астория» и даже мыло «Банное» и «Детское» торговой марки «Рецепты чистоты»!

В следующем году маслозавод отметит 90-летний юбилей, подойдя к этому рубежу одним из крупнейших сельхозпредприятий региона. Однако главное богатство предприятия нельзя выразить ни в рублях, ни в тоннах. «Без наших сотрудников, без команды и маслозавода, и элеватора, невозможно было бы достичь сегодняшних результатов», — уверен Олег Терехов, исполнительный директор ОАО «Урюпинский МЭЗ». — «Каждый сотрудник вносит свой вклад в наше сложное и очень интересное дело».

Фото:ОАО "Урюпинский МЭЗ". Лучшие работники Урюпинского элеватора

В ноябре этого года в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудники комплекса были награждены областными наградами: генеральный директор ОАО «Урюпинский элеватор» О.О. Бурков — Благодарностью губернатора Волгоградской области; технический директор ОАО «Урюпинский МЭЗ» И.А. Федоров и начальник зернового цеха ОАО «Урюпинский элеватор» А.А.Москвичев — Благодарственными письмами Комитета сельского хозяйства. Отдельно на предприятии отмечают начальника производственно-технологической лаборатории Е.А. Серпокрылову. Работу коллег отличает высокая компетентность и ответственность, которые позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятий. Благодаря таким сотрудникам и их командам можно быть уверенным — в Урюпинске работа будет сделана на «отлично», а завод и город будут развиваться!

Реклама.