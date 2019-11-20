Медкомиссия на водительское удостоверение: где в Волгограде пройти нарколога и сколько это стоит

Такого ажиотажа кабинеты наркологов наверное еще не видели. Волгоградцы сидят в очереди по 200 человек, чтобы пройти медкомиссию для водительских прав. И дело не в том, что резко все в один день решили стать автомобилистами. С 22 ноября стоимость проверки у нарколога вырастет. И не на 100, даже не на тысячу рублей, а больше, чем в 10 раз.

ПОЧЕМУ ОСМОТР НАРКОЛОГА РЕЗКО ПОДОРОЖАЕТ?

Дело в том, что по новому приказу Министерства здравоохранения № 731н изменится процедура прохождения нарколога, и как следствие стоимость. Раньше брали только анализ мочи (а многим выдавали справку просто так: опытным взглядом врач определял, что ты не алкоголик). Теперь необходимо не только сдать мочу на ХТИ, но и кровь на CDT. Исследование должно показать, алкоголик ли вы. Если анализ выявит содержание CDT больше 1,2 %, вам поставят диагноз «злоупотребление алкоголем с вредными последствиями», и права вы не получите.

- С 22 ноября нарколог обойдется вам в 5 300 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в кабинете нарколога в Советском районе. В областном наркологическом диспансере назвали цену 5135 рублей.

Но это для жителей Волгограда. Для людей из области она обойдется на порядок дороже. Сколько – пока никто сказать не может.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ КОМИССИЮ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ?

Долго и сложно. Дело в том, что у жителей области будет два варианта: проходить в своей больнице или самим ехать в Волгоград. Тем, кто решится отправиться в областной центр, предстоит, во-первых, отстоять очереди (а они неизбежны с таким количеством проб в сутки), во-вторых, дождаться анализов (могут сделать в один день, но при большой загрузке, придется ехать за результатом еще раз). Кстати, не забудьте справку от районного нарколога о том, что не состоите у него на учете.

Мы обзвонили несколько ЦРБ и все нас после 22 ноября отправили в областной центр. А в двух регистратурах даже не слышали о новом приказе.

В облздраве же заверили, что с 22 ноября сдавать можно будет и на местах, в районах.

- Граждане Волгоградского региона могут сдать анализы по месту проживания. Кровь и моча для проведения необходимых исследований будут доставляться в наркодиспансер на транспорте медицинской организации соответствующего района.

Звучит хорошо. Но на деле для ЦРБ – это сплошная головная боль. Забор крови на CDT для дальнейшей ее транспортировки сложный процесс. Биоматериал необходимо быстро заморозить и везти в специальных холодильниках. К сожалению, не во всех ЦРБ, особенно отдаленных и небольших, есть техническая и материальная возможность это делать. К тому же стоимость для жителей области подобного анализа увеличится, ведь в нее теперь будет входить и транспортировка. А вот точной цифры не знают даже в районных больницах: пока не спустили сверху.

КАК ДОЛГО БУДУТ ДЕЛАТЬ АНАЛИЗ?

Анализ делают за один день. Это в идеале. Но поначалу так точно не получится. Подобный анализ делали только на Дегтярева, 9, в Волгоградском областном наркологическом диспансере. За сутки специальный аппарат может обработать около 60 проб. На днях запускают еще два подобных прибора (предыдущий настраивали несколько месяцев, хочется верить, что эти заработают сразу). То есть на всю область будет чуть меньше 200 проб.

Если у вас дрожат руки после очередного застолья, нарколога после 22 ноября вам точно не пройти.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НАСКОЛЬКО ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ CDT?

Анализ, который взяли правильно, показывает точно, злоупотребляете вы алкоголем или нет. Если вы любите вечером выпить бокал вина, вы точно нарколога не пройдете. Другой вопрос: правильно ли возьмут анализ в районной больнице, и в каких условиях его будут везти в диспансер. Ведь нарушение процедуры влечет за собой увеличение содержание CDT. Также он иногда (очень редко) генетически присутствует в крови человека. Представляете, сколько исков появится в судах, ведь всегда можно сказать: CDT высокий – вы его неправильно везли.

КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЕТ СПРАВКА НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА?

Эта информация для тех, кто решит успеть пройти нарколога в ближайшие сутки. Справка действует в течение года. Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344Н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)". Так что если вам предстоит менять права в первой половине 2020 года, можете рискнуть пройти нарколога завтра. Только на работе придется взять выходной.

ДЛЯ ЧЕГО РЕШИЛИ ВВЕСТИ АНАЛИЗ НА CDT?

Это инициатива МВД. Главная цель – снизить аварийность. Раньше нарколог мог пропустить хронического алкоголика и дать права: человек мог не пить перед комиссией неделю, надушиться, побриться и не стоять на учете. Сейчас подобное преображение не пройдет. Анализ сразу должен показать, злоупотребляете ли вы. Таким образом, ГИБДД собирается уменьшить количество пьяных за рулем.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ НА CDT?

Самостоятельно можно обратиться в три круглосуточных пункта по адресам:

- Красноармейский район, ул.Арсеньева, 10 тел. 97-97-93, 97-99-67;

- Дзержинский район, ул.Смоленская, 9 тел. 35-93-91;

- Тракторозаводский район, ул.Дегтярева, 8 тел. 29-28-24.

С понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 12:30) работают районные наркологи Волгограда по адресам:

ДПО Тракторозаводского района: улица Ополченкская, 8, телефоны: 29-11-96, 29-45-98;

ДПО Краснооктябрьского района: улица Кузнецова, 29-а, телефоны: 72-34-85, 72-69-09;

ДПО Центрального района: улица Хорошева, 30-а, телефоны: 36-77-49, 36-77-14;

ДПО Дзержинского района: улица Хорошева, 30-а, телефоны: 36-77-40, 36-77-48;

ДПО Ворошиловского района: улица Елецкая, 9, телефоны: 92-40-91, 97-93-77;

ДПО Советского района: улица Ухтомского, 27, телефоны: 35-81-06 35-81-05;

ДПО Кировского района: улица С. Чекалина, 7, телефон: 8-904-779-70-80;

ДПО Красноармейского района: улица Арсеньева, 10, телефоны: 97-97-93, 97-99-67.

При себе иметь паспорт и справку об отсутствии диспансерного учета по месту регистрации обязательно.