В Волгоградской области продолжается обновление контейнерного парка

С начала ноября региональный оператор по обращению с ТКО устанавливает новые евроконтейнеры в Жирновском и Фроловском районах Волгоградской области. Количество установленных контейнеров приблизилось к 1300: по городу Фролово установлено 340 емкостей для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, по Фроловскому району - более 350 штук. В Жирновске расставлено 200 современных евроконтейнеров, по району - более 400.

Ранее региональный оператор провел обновление контейнерного парка в Михайловком, Палласовском, Новониколаевском и Новоаннинском районах. Всего по Волгоградской области установлено около 30 тысяч контейнеров.

Напомним, перед региональным оператором стоит задача обеспечить на территории Волгоградской области качественный сбор и вывоз отходов, а также перейти на тарный способ сбора мусора. На данный момент тарный способ применяется в 12 муниципалитетах, еще в 22 муниципальных образованиях используется смешанный способ.