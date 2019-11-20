2019-11-20T11:57:11+03:00
Происшествия

Под видом научной работы: сотрудник НИИ возглавил банду браконьеров

Рыбаки тоннами вылавливали рыбу из Цимлянского водохранилища
Екатерина МАЛИНИНА
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Сотрудник НИИ организовал масштабную работу.Сотрудник НИИ организовал масштабную работу.
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Непосредственно задержанию предшествовала огромная работа. Узнавали контакты, поставщиков, выясняли всех членов преступной группировки. В итоге сотрудники Росгвардии задержали 11 жителей Волгоградской области, в основном из Калачевского района.

Главарем браконьеров оказался сотрудник Волгоградского отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. По работе мужчина должен был вылавливать рыбу для исследований. Квота была небольшой. Но на деле вместо 100 положенных килограммов судака, леща, сома, толстолобикаи прочих ценных пород из Цимлянского водохранилища доставали улов тоннами, а затем сбывали и в магазины и на предприятия по переработке. И это притом, что промышленный вылов в этих местах запрещен круглый год.

Под Волгоградом банду браконьеров возглавил сотрудник НИИ.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.

Когда рыбаков проверяли рыбинспекторы, они предъявляли им бумажку с разрешением на вылов от ГОСНИОРХ. В акты выполненных работ для института писали совсем другие "правильные" цифры.

- У браконьеров изъяли шесть лодок, рации, навигационные приборы и полторы тонны рыбы частиковых пород, в том числе занесенных в Красную книгу России, - сообщила "КП-Волгоград" представитель МВД России Ирина Волк.

Пока специалисты посчитали, что ущерб от деятельности «научных» рыбаков составил 2,5 миллиона рублей. Но цифра предварительная. Сейчас очень сложно проверить, сколько на самом деле выловили рыбы из Цимлы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Все находятся под подпиской о невыезде. Следователям предстоит огромная работа, чтобы выяснить все связи и все обстоятельства уголовного дела. А также узнать, был ли сотрудник ГОСНИОРХ конечным звеном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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