2019-11-19T21:36:41+03:00
Происшествия

Подробности крупной аварии в Волгограде: у фуры отказали тормоза и она смяла 13 машин

Пять человек, в том числе двухлетнюю девочку, увезли в больницу с места ДТП [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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КАМАЗ сносил все на своем пути.КАМАЗ сносил все на своем пути.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Ледяной дождь еще не добрался до Волгограда, а в Краснооктябрьском районе уже месиво из машин. Причем в прямом смысле: там груженая фура помяла 13 машин! К счастью, обошлось без жертв. Но пострадали пять человек, в том числе двухлетняя девочка.

Легковушки разбросало по улице Герцена. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Легковушки разбросало по улице Герцена.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде грузовик без тормозов разбил 15 легковушек.Наталья ГЛАЗУНОВА

В больницу с места аварии увезли пять человек:

- у 19-летней девушки медики диагностировали сотрясение головного мозга;

- женщина-водитель 40 лет. диагноз СГМ;

- водитель мужчина 33 лет диагноз - СГМ и его пассажир 33- летний мужчина с диагнозом "ушиб грудной клетки" доставлены в ГУЗ "ГКБ СМП №25,

- двухлетнюю девочку с сотрясением головного мозга госпитализировали в 7-ю горбольницу.

Случилось ДТП примерно в семь часов вечера на улице Герцена в Краснооктябрьском районе Волгограда. Многотонная "Скания" спускалась со стороны Второй продольной магистрали к площади Возрождения. Когда вдруг его стало носить по дороге.

Фура протаранила 13 машин в Волгограде.ГУ МВД по Волгоградской области

Водителя одной иномарки увезли с травмами в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водителя одной иномарки увезли с травмами в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказывают очевидцы, грузокив не затормозил, подъезжая к светофору. Уходя от столкновения с впереди едущим «бусиком», он выехал на встречную полосу. На беду на пути грузовика оказалась иномарка.

Водителя одной иномарки увезли с травмами в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водителя одной иномарки увезли с травмами в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уходя от лобового столкновения, водитель фуры вывернул руль вправо и врезался в колонну машин. В общей сложности помяло 13 иномарок, в числе которых оказался и дорогой «Ягуар».

Всего в ДТП пострадало 13 легковушек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всего в ДТП пострадало 13 легковушек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как иронично заметил очевидец событий, который описал происшедшее в соцсетях: «Нет больше ягуара. Умер».

В числе пострадавших оказался и дорогущий "Ягуар". Иномарка превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В числе пострадавших оказался и дорогущий "Ягуар". Иномарка превратилась в груду металла.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ГУ МВД по региону «КП-Волгоград» уточнили, что в больницу с места ДТП увезли двух человек. Им уже оказана медпомощь.

"Бусик" отбросило от удара на обочину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

"Бусик" отбросило от удара на обочину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

О водителе-виновнике аварии известно немного: ему 30 лет, грузовик он взял в аренду в надежде подработать. В фуре - тонны моркови. Говорит, у машины отказали тормоза.

На месте ДТП работает ГИБДД. Место аварии огорожено: движение по улице Герцена временно перекрыто. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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