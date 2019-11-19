Уборочная кампания на территории региона близка к завершению

Предприятия АПК успешно завершают сельскохозяйственный сезон. За последние пять лет аграриям региона удалось добиться значительных перемен и серьезных результатов. Заметно улучшен инвестиционный климат, введены в оборот 300 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель, и, как следствие, увеличился объем производства качественной сельхозпродукции. Так, 2019 год ознаменовался урожаем в объеме 4,4 млн тонн зерна и рекордным урожаем подсолнечника, а волгоградские овощеводы вырастили порядка 1 млн тонн овощей, подтвердив статус «всероссийского огорода».

- Без преувеличения можно сказать, что волгоградские аграрии обеспечивают продовольственную безопасность страны. В выполнении новых национальных проектов - по экспорту продукции АПК, развитию фермерства и кооперации - регион способен занять лидирующие позиции, - уверен заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

Фото предоставлено комитетом сельского хозяйства Волгоградской области.

РАСТЕНИЕВОДАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Главное направление местного АПК - растениеводство. И хотя наш регион находится в зоне рискованного земледелия, успехи достигнуты немалые. Главные позиции в областной экономике занимает зерновое производство. Благодаря системной работе по повышению урожайности Волгоградская область вышла на среднегодовое производство не менее 4 миллионов тонн зерна, что для зоны рискованного земледелия хорошее достижение.

Большой потенциал имеет и производство в регионе масличных культур. Валовой сбор масличных, в основном подсолнечника - основной масличной культуры, вырос до рекордных показателей - 1,2 миллиона тонн!

Если по производству зерна регион находится на 7-м месте в РФ, а по подсолнечнику - на 6-м, то по объемам производства овощей и плодов Волгоградская область в тройке лидеров по стране. Наши овощеводы вышли на устойчивое производство в 1 миллион тонн продукции. Это связано с увеличением орошаемых земель, мощностей хранения и переработки.

- Подводя итоги сельскохозяйственного года, подчеркну: нами выполнены обязательства перед федеральным центром по зерну, вводу мелиоративных площадей в рамках национального проекта, - не скрывает удовлетворения Василий Иванов. - Кроме того, около ста начинающих фермеров и кооператоров получили гранты «Агростарт» и приступили к развитию производства. Есть позитивная динамика и в животноводстве - производстве яйца, племенного молодняка, молока в коллективном секторе.

«ТОЧКИ РОСТА» ВОЛГОГРАДСКИХ АГРАРИЕВ

Результаты в сельскохозяйственной отрасли были достигнуты не сразу, а благодаря поэтапной реализации научной стратегии, разработанной несколько лет назад. Еще в 2014 году Волгоградской областью был взят курс на эффективное использование природно-климатических условий, совершенствование системы государственной поддержки, активное участие в федеральных программах развития.

По инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова развернулась системная работа по переводу АПК на интенсивный путь развития. С участием научного и экспертного сообщества были выбраны «точки роста»: мелиорация, промышленное овощеводство, животноводство, увеличение мощностей хранения и переработки, техническая модернизация. Для стимулирования развития этих направлений проведена «настройка» системы государственной поддержки, объемы которой с 2014 года возросли на 1,3 миллиарда рублей. Свою эффективность доказала несвязанная поддержка, которая предоставляется хозяйствам перед началом полевых работ. Более 605 млн рублей в этом году было направлено аграриям для подготовки к севу.

Подписание соглашения с ФосАгрорегион. Фото предоставлено комитетом сельского хозяйства Волгоградской области.

По мнению экспертов сельскохозяйственной отрасли, хорошей базой для развития производства хозяйствам служит льготное кредитование. Кроме этого, аграрии получают широкий спектр других видов поддержки. Например, при строительстве орошения, без которого в наших условиях невозможно выращивать овощи и корма, компенсируется до 70 процентов от понесенных затрат.

Для малого агробизнеса есть своя программа. Начинающим фермерам, защитившим свой бизнес-план на конкурсе, направляются гранты от 1,5 до 2,9 млн рублей. Предусмотрены гранты и для сельхозкооперативов, и на строительство семейных животноводческих ферм. Лишь в 2019 году около ста фермеров стали получателями грантовой поддержки.

Впервые с советских времен - третий год подряд - в Волгоградской области ведется активная работа по развитию системы орошения. Регион вошел в федеральный пилотный проект по развитию мелиорации. Это позволило построить и реконструировать порядка 24 тысяч гектаров орошения. В этом году к ним прибавится еще около 8 тыс. га, а со следующего года начнется реализация мегапроекта по обводнению Волго-Ахтубинской поймы, что также вызовет рост производства экологически чистой продукции.

«ЗОЛОТЫЕ» УСПЕХИ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Сельскохозяйственная отрасль стала привлекательной для инвесторов: лишь за последние 5 лет в АПК региона реализовано 658 инвестпроектов на общую сумму 24 млрд рублей.

Для создания хорошего инвестклимата в регионе делается немало. Так, введенная практика проведения инвестиционной сессии с дальнейшим формированием реестра инвестиционных проектов позволяет оказывать адресную государственную поддержку инвесторам. Результат налицо: так, для 100-процентной переработки подсолнечника в регионе построен новый МЭЗ «Каргилл Новоаннинский» с мощностью 640 тысяч тонн. В 2020 году заработает новое производство - строящийся в Алексеевском районе завод по глубокой переработке кукурузы ООО «НьюБио». Это одно из самых современных производств в мире, которое способно производить широкую линейку востребованной на внешних рынках продукции.

Успехи региона и новые проекты развития были представлены на главном агропромышленном форуме страны - 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019». Сто наград Минсельхоза России нашим производственникам, ученым, фермерам, Гран-при выставки доказали: у Волгоградской области большой потенциал в продовольственной сфере.

Фото предоставлено комитетом сельского хозяйства Волгоградской области.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В числе стратегических задач, стоящих перед аграриями региона, наращивание объемов экспорта и глубокой переработки сырья, увеличение доходов сельского населения и улучшение его качества жизни. Для этого отрасль включена в нацпроекты «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

- Нам предстоит увеличить среднегодовое производство зерновых до 4,5 миллиона тонн, довести производство овощной продукции в коллективном секторе до 1 млн тонн, увеличить площадь орошения до 80 тыс. гектаров, повысить конкурентоспособность животноводства и многое другое, - делится планами Василий Иванов.

Это делается для решения главной задачи - создания условий для развития всех категорий хозяйств с особой «ставкой» на фермеров и кооператоров и, конечно, роста доходов сельского населения.