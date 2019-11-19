Владимир Харитонов: Cельское хозяйство всегда было тяжелым трудом, по-другому хлеб не вырастить

В 2003 году на СПК «Черенский» висели миллионные долги. О дивидендах и выплатах члены кооператива и не мечтали. Просто боялись потерять паи. Через 17 лет предприятие стало одним из лучших в районе. Урожайность - самая высокая в Клетском районе, 32,7 центнеров с гектара. СПК попал во Всероссийскую книгу почета. Кооператив выращивает пшеницу, подсолнечник, нут. Посевные площади на данный момент составляют 15 тысяч гектаров.

Возрождение началось с того, что в 2003 году главой выбрали Владимира Харитонова. Он уроженец здешних мест, долгое время служил на Дальнем Востоке. Вышел в отставку и вернулся в родное село. Положение в СПК было на тот момент аховое, за старые грехи в отношении нового главы пытались возбудить уголовное дело, но когда разобрались - отстали. Только через десять лет руководство перестало бояться потерять землю и СПК оклемался после банкротства. Еще через семь кооператив сумел выйти в лидеры.

Сейчас на предприятии работает около 150 человек. Все из ближайших сел. Среди сотрудников и люди с опытом, и молодежь. Зарплата для села очень хорошая - в среднем 25 - 30 тысяч рублей. Есть и премии, и дополнительные выплаты за стаж. Каждый год для всех работников и пайщиков осенью устраивают большой праздник урожая. Сотрудники чувствуют внимание и заботу. И не только во время отдыха, но и в работе.

СПК «Черенский» отправляет ребят учиться, получать дополнительное образование. Инженеры, агрономы ездят на научные конференции, изучают последние новинки, делятся своим опытом.

- Я постоянно участвую в подобных семинарах, полученные знания применяю у нас на полях. Мы стараемся работать с местными семеноводческими фирмами, потому что их продукция подготовлена именно для нашей климатической зоны и дает высокую урожайность. Активно сотрудничаем с аграрным институтом, - рассказывает Жанат Сабитов, главный агроном СПК «Черенский».

Для повышения урожайности агрономы предприятия используют современные удобрения и новейшие технологии. Также идет на предприятии постоянное обновление техники.

- К сожалению, российские трактора и комбайны требуют постоянного ремонта. Это очень затратно, поэтому постепенно меняем автопарк. Например, этой весной собираемся купить два импортных комбайна. Это повысит производительность. Техника сможет работать по восемь часов три смены в пик сезона. Отечественная не выдерживает такой нагрузки, к сожалению, - делится мнением руководитель СПК Владимир Харитонов.

Чтобы упростить логистику, вместо одного большого опорного пункта сделали четыре филиала поблизости от населенных пунктов. В каждом есть свои специалисты. По словам сотрудника, это очень удобно, вопросы решаются гораздо быстрее.

Владимир Харитонов руководит предприятием вот уже 17 лет - и каждый раз его избирают на новый срок.

- Я требовательный руководитель. И мои сотрудники об этом знают, но при этом я так же требователен к себе. Работать стараюсь по совести. И люди продолжают мне доверять, - говорит Владимир Вениаминович.

Предприятие участвует в федеральных и областных программах по поддержке аграриев. Руководство старается найти любую возможность для развития, для того чтобы СПК процветал. И члены кооператива, а большинство из них и работники СПК, видят это, когда осенью получают свои доходы за паи.

- Как у любого предприятия, у нас есть проблемы, но все они решаются. Сейчас основной вопрос - это кадры. К сожалению, люди разучились работать. Многие не готовы трудиться в поте лица. Но сельское хозяйство всегда было тяжелым трудом. По-другому хлеб не вырастить. Земля требует свою плату за хороший урожай, - уверен Владимир Харитонов.