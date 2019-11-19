Фермерское движение Волгоградской области - одно из самых сильных в стране

Волгоградская область - один из ведущих аграрных регионов страны. Причем около 60% сельхозпродукции у нас приходится на малые формы. Волгоградских фермеров и их продукцию знают не только в родных краях, но и далеко за пределами региона. Они стали серьезной производительной и социальной силой, завоевали 26 различных наград на выставке «Золотая осень - 2019». Но, как говорится, один в поле не воин.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области (АК(Ф)Х) одна из самых многочисленных в России, в нее входят 33 районных представительства АККОР. По итогам работы в 2016 - 2018 годах региональная ассоциация была признана лучшей в стране и удостоена почетного знамени. Главная ее цель - защита прав и интересов аграриев, координация их предпринимательской деятельности, повышение эффективности нового сектора экономики и в конечном итоге кардинальное изменение качества жизни на селе.

- Сегодня на первое место выходит тема роста предпринимательской активности и кооперации сельских жителей. Для этого потребуется системная программа действий, реализуемая на федеральном, региональном, муниципальном и поселенческом уровнях, а также предусматривающая объединение усилий профильных ведомств, финансовых институтов и общественных организаций, - считает председатель правления АК(Ф)Х Владимир Струк.

Помимо мотивации роста у селян должна быть возможность привлечения ресурсов и получения профессиональных консультаций. Помогать созданию фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм и кооперативов должны главы поселений и районов, которые в свою очередь могут опираться на организации фермерского самоуправления и другие общественные организации.

Хорошим подспорьем может стать база типовых проектов, чтобы начинающие предприниматели не тратили время и средства на разработку проектно-сметной документации. Многие проблемы могли бы решить повышение доступности кредитных ресурсов для агростартапов и возможность выхода на рынки сбыта. При этом необходимо максимально снимать барьеры, которые возникают на пути у начинающего предпринимателя, обеспечивать благоприятные условия для устойчивости бизнеса, чтобы люди не свернули с выбранного пути и не переехали в город.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Ассоциация тесно сотрудничает с региональным комитетом сельского хозяйства. Благодаря программам грантовой поддержки в Волгоградской области создано свыше трехсот фермерских хозяйств, обновлена материально-техническая база более сотни семейных животноводческих ферм, создано и работает свыше ста сельскохозяйственных потребительских и снабженческо-сбытовых кооперативов.

Как результат - объем производства фермерской продукции в регионе за последние пять лет вырос в полтора раза. Но главное, фермеры стали заниматься животноводством, вошли в эту самую сложную и нужную отрасль сельскохозяйственного производства, которую мы могли потерять. Сегодня наши фермеры уже получают высокий статус племенных хозяйств (ООО «КФХ Мясников», Котовский район, ИП Глава КФХ Губин А.А., Новониколаевский район). Ощущая реальную поддержку государства, они могут воплощать в жизнь проекты, о которых раньше и не мечтали: по мелиорации, строительству хранилищ и животноводческих ферм. Так что на передний план сейчас выходит кадровая проблема. На селе все сильнее чувствуется дефицит специалистов.

- Сегодня нужно бороться за учеников сельских школ. В старших классах должна быть специальная школа роста для развития предпринимательской активности молодежи. Умение работать на технике, знание экономики сельского хозяйства, общение с органами власти различного уровня, знакомство с интересным опытом близлежащих районов и регионов - все это в совокупности будет закладывать в учащихся осознание себя как личности, которая может в условиях жизни на селе реализовать собственный потенциал, - подчеркивает исполнительный директор АК(Ф)Х Владимир Ламзин.

Со следующего года начинает свое действие новая колоссальная по объемам и перспективам программа «Комплексное развитие сельских территорий».

Она очень нужна нашему селу, считают в Ассоциации. С ее помощью мы сможем превратить каждый хутор, деревню, станицу в место, где не только работать, но и жить хорошо.