«Золото» еланских сыроделов

ООО «Еланский сыродельный комбинат» достойно представил свою продукцию на главной аграрной выставке России благодаря особому отношению к качеству сырья, высоким производственным стандартам и высококачественной упаковке. Комбинат, один из участников Группы компаний «Фудлэнд», принимает и перерабатывает свыше 600 тонн молока в сутки. Рынок сбыта - от Владивостока до Калининграда, и всюду качество еланских продуктов получает наивысшую оценку.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Особым спросом потребителей пользуются две торговые марки: «Радость вкуса» и «Продукты из Елани». В чем секрет такого успеха?

- Во-первых, это натуральные сыры и молочные продукты, которые создаются в России по мировым стандартам и исключительно из отборного сырья, - рассказывает Наталья Согласнова, генеральный директор ООО «Еланский сыродельный комбинат». - Кроме того, на предприятии трудятся лучшие оте-чественные и зарубежные специалисты, постоянно расширяется ассортимент, разрабатываются новые рецептуры. Мы гордимся тем, что делаем вкусные и полезные молочные продукты в нашей стране, обеспечивая трудом около тысячи человек.

Качество производимой продукции подтверждается не только высокими наградами, но и оценками экспертов. К слову, когда в конце прошлого года Росконтроль проверил 112 видов сыра разных ценовых и сортовых сегментов, качественными и безопасными было признано менее четверти от общего числа - лишь 24. В числе лучших Росконтроль признал «Львиное сердце» и «Топленое молочко» ТМ «Радость вкуса» Еланского сыродельного комбината!

Фото: ООО «Еланский сыродельный комбинат».

НОВЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОГО СЫРОДЕЛИЯ

Время не стоит на месте, и современный потребитель становится более искушенным и требовательным к вкусу, внешнему виду, упаковке продукта. Сегодня в цехе нарезки фасуются новые виды сыров - речь идет о твердых сырах типа «Пармезан» и полутвердых типа «Маасдам», «Гауда», «Эмменталь». Чтобы усилить конкурентные преимущества «санкционных позиций», с октября нынешнего года налажено серийное производство этих полутвердых и твердых сыров под новыми современными брендами: Excelsior и Vardevaal. Новые виды - это сыры с более изысканным вкусом и длительными сроками выдержки. А для того чтобы удовлетворить покупателей с разными запросами, предлагаются различные упаковочные решения, от фасованного куска с нефиксированным весом до фасованного продукта с фиксированным весом и в слайсерной нарезке.

Такие возможности производства появились благодаря запуску новых производственных линий, в том числе линии нарезки всемирно известного бренда Alpma, упаковочной машины Integra и маркировочно-весовой машины Bizerba.

Фото: ООО «Еланский сыродельный комбинат».

ДИЗАЙН - НОВЫЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ - ПРЕЖНЯЯ

По словам Натальи Согласновой, не так давно немного изменился дизайн двух ведущих ТМ - Радость вкуса» и «Продукты из Елани».

- Теперь мы точно будем более заметны на полке даже на расстоянии, - говорит Наталья Сергеевна. - Мир вокруг нас меняется каждый день, изменения происходят и на нашем производстве: мы постоянно инвестируем в свои предприятия для того, чтобы обеспечить высочайшие стандарты качества и безопасности наших сыров. На фоне всех изменений неизменным остается только наша любовь к своему делу, лучшее свежее молоко и, как следствие, качество нашей продукции!

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