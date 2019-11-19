На Волгоград обрушится ледяной дождь: дорожные службы привели в режим готовности

Вот и зима пришла. Синоптики предупреждают: уже в ближайшие часы погода в Волгограде резко испортится - ночью и в первой половине дня 20 ноября ожидаются ледяной дождь и туман, на дорогах - гололедица. Дорожные службы города привели в оперативную готовность.

- В связи с неблагоприятным прогнозом погоды все подразделения муниципальных дорожно-коммунальных служб приведены в готовность, техника полностью подготовлена к работе в условиях низких температур, - отмечают в администрации Волгограда. - Спецтехника готова к обработке дорог и пешеходных дорожек противогололедными реагентами с первых минут ухудшения погодных условий.

Дежурные спецавтомобили уже расположены во всех районах в оперативной доступности к участкам, где возможно образование наледи и гололедицы.

Как уточняют в мэрии, в первую очередь спецтехника будет обрабатывать участки с крутыми спусками и затяжными подъемами резкими поворотами и узкой проезжей частью - таких в Волгограде порядка двадцати. Остальные улицы - в порядке очереди.

В муниципалитете обращаются к водителям с огромной просьбой: не оставлять припаркованные машины у обочин дорог и не создавать препятствия для работы техники. А также просят с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работающей на дорогах спецтехникой.

И напоминают, что за очистку от наледи дворовых территорий отвечают УК И ТСЖ. О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций сообщайте в муниципальную жилинспекцию или в администрацию района.

СПРАВКА

На все спецмашины в Волгограде уже установили пескоразбрасыватели, щетки подбора снега и отвалыи для уборки территорий. Сейчас в арсенале дорожных предприятий 80 комбинированных дорожных машин, порядка 20 механических щёток, 20 погрузчиков, 6 автогрейдеров, 6 экскаваторов, 20 самосвалов, а также бульдозеры, снегопогрузчики и другое оборудование, - всего более 160 единиц. Для обработки городских дорог от гололедицы в зимний период на муниципальных базах заготовлено около 65 тысяч тонн пескосоляной смеси.

СОВЕТЫ «КП»

В идеале в такую погоду вообще лучше воздержаться от поездок и пересесть на общественный транспорт. Но, если уж садитесь за руль, то соблюдайте главные правила:

- помните, что на мокрой скользкой дороге тормозной путь увеличивается примерно в два раза. Поэтому важно соблюдать дистанцию с впереди идущим автомобилем (особенно если у него шипованные шины, а у вас нет, поскольку тормозной путь с шипованной зимней резиной в полтора раза короче):

- лужи проезжайте на пониженной передаче с равномерной скоростью;

- избегайте «лихачества» и внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- снижайте скорость, если видите на дороге пешехода. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны. Пешеходам также следует быть предельно внимательными на проезжей части - не перебегайте дорогу и уж тем более в неположенных местах!