2019-11-19T09:16:09+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» осваивает новые технологии геологоразведки

С помощью сейсморазведки предстоит исследовать расположение продуктивного пласта на площади 48,4 км2
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает освоение Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области. Шахтостроители уже прошли более 15 километров подземных горных выработок, в том числе главных направлений, по которым руда пойдет к стволам для выдачи на поверхность и дальнейшей транспортировки на обогатительную фабрику.

Одновременно со строительством объектов рудника компания осваивает новые технологии геологоразведки. Новым методом сейсморазведки геологи «ЕвроХим-ВолгаКалия» получают волновые картины глубинного геологического строения южной части Гремячинского месторождения калийных солей, необходимые для уточнения структуры, места и условий залегания продуктивного калийного пласта.

В процессе сейсморазведки специальные приборы-виброисточники подают геофизические сигналы, которые отражаются от толщи полезного ископаемого. Затем на поверхности отраженный сигнал принимают напольные сейсмические приборы. Сейсмические устройства соединены геофизическим кабелем, расположенным по профильным линиям на полях и участках автомобильных дорог. На участках дороги сейсмический кабель защищен резиновой накладкой.

Результаты сейсморазведки будут сопоставлены с уже имеющимися данными, полученными в результате бурения разведочных скважин и фактической проходки в продуктивном пласте. Анализ этой информации позволит специалистам определить целесообразность распространения нового метода на другие перспективные участки Гремячинского месторождения для более точного определения строения калийного пласта.

Всего с помощью сейсморазведки предстоит исследовать расположение продуктивного пласта на площади 48,4 км2. Полевые исследовательские работы проведены на площади 35,92 км2 и завершатся до 31 октября 2019 г.

Уже подсчитанные запасы месторождения составляют достаточную минерально-сырьевую базу для долгосрочной стабильной деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината, запуск и развитие которого внесет значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей в высококачественных калийных удобрениях, обеспечит создание новых рабочих мест, придаст мощный импульс развитию региона.

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