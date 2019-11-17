«Чтобы усмирить свои страсти, мне пришлось ломать себя»: исповедь мамы особенного ребенка

«Быть мамой особенного ребёнка не просто. Кто-то борется за лучшее место в жизни, кто-то со своими страхами, кто-то за должность на работе. Я борюсь за жизнь. За жизнь своего ребёнка. За его здоровье. И в этой борьбе мы с сыном будем победителями!».

Это выдержка из блога 20-летней Валерии Беловой из Камышина Волгоградской области. Ее сынишку зовут Саша. 8 декабря ему исполнится 2 года. Мальчик не умеет самостоятельно кушать, ходить и говорить. У него микроцефалия, эпилепсия, аномалия развития мозга и еще куча нерадостных диагнозов. Чтобы помочь сыну Лера завела блог, где она рассказывает о жизни их семьи. Делится победами и неудачами, проблемами и своими мыслями. И делает это так искренно, что посты трогают до глубины души. Только почитайте…

belov_sasha_valeria3469 Саша - особенный ребенок, мама которого ради его спасения завела блог

«У ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ»

Медицина шагнула далеко вперед. Но на вопрос, почему у здоровых родителей рождаются дети-инвалиды, до сих пор нет ответа. От этого не застрахован никто! И никакие новомодные скрининги и анализы не дают гарантию. Валерия родила в 18 лет. Ребенок был ранним, но желанным. Любящий муж, полноценная семья. И беременность протекала хорошо. Лишь единожды на УЗИ врач как-то вскользь сказала, что у ребенка маленькая голова. Но гинеколог не забила тревогу, отшутившись: «Ну, а зачем вашему ребенку большая голова?».

«Родила я в срок, роды прошли хорошо. Но на вторые сутки Сашу перевели в патологию новорожденных из-за коньюктивита и желтушки. Два дня я не находила себе места. Потом заметила слезы на глазах свекрови, хотя вида она старалась не подать. Врачи стали отводить глаза, когда я спрашивала - «Как мой сын?». Я на третьи сутки меня пригласил врач в кабинет и заявил: «У вашего ребенка неизлечимое заболевание головного мозга, такие дети на всю жизнь инвалиды». Меня будто чем-то тяжелым по голове ударили - микроцефалия (маленький размер черепа и соответственно головного мозга)».

Слезы, отчаяние, паника, истерика… - так описывает свое состояние в те дни девушка.

«Я перестала смотреть на Сашу как на младенца, которого я так ждала. Мне казалось, меня вывернули на изнанку, вставили огромный нож в спину. Признаюсь, я даже допускала мысль отказаться от ребенка. Оправдывалась: мол, я слабая, я не потяну этот крест. Я плакала ночами, я боялась звонить мужу и рассказывать о том, что ребенок у нас особенный. А потом заявила ему: «Я пойму, если ты решишь уйти…». Он лишь ответил: «Лера, не говори глупости, это наш ребёнок и мы будем его воспитывать». Эти слова стали для меня спасением».

На третий день ребенку поставили диагноз - микроцефалия. Фото с личной странички Валерии Беловой.

Через 2 недели Леру и Сашу выписали из роддома, и на время они, казалось, забыли о страшном диагнозе. Ведь врачи тоже ошибаются. Но, когда ребенку исполнилось 3 месяца, случился первый приступ эпилепсии.

«Нас выписывали, и мы снова возвращались в больницы. Приступы не заканчивались. В 7 месяцев нам сделали МРТ, и очередной удар: Лиссенцефалия (гладкий мозг), Пахигирия и Гипоплазия мозолистого тела. Врачи отмахивались и говорили, что такой ребенок будет овощем на всю жизнь. Тогда то я и начала задаваться вопросами.. Хотя нет подождите.. Мы же с вами на чистоту, так?

Да я ненавидела весь мир. Я гневила Бога, я была зла на себя. В душе у меня был ураган чувств, злость, обида, разочарование. Я все время думала: «За что мне это?», «Почему снова боль и проблемы?», «Неужели я не заслужила чуточку счастья?» Я не могла смириться с тем, что со мной произошло.. Но тогда я думала только о себе. Потом ко мне стало приходить осознание, что я родила ребёнка, я стала мамой, я хотела этого и должна нести ответственность за свои желания. Тогда и начался наш путь. Путь исцеления».

«Я ПРИНЯЛА САШУ. ОН ЖЕ МОЙ АНГЕЛ»

«Как-то, будучи беременной, я увидела во дворе мальчика лет 15-ти. Он сидел у мамы на руках. У него были явные умственные отклонения. Иду и глаза вниз опускаю, а в голове «хоть бы мой малыш родился здоровым». Что это, злобная шутка или подарок судьбы?»

Лера неоднократно и честно признавалась: ей пришлось полностью пересмотреть свой взгляд на мир. И главное - побороть «демонов» внутри себя.

Да, Саша не умеет ходить и говорить, но он старается. Фото с личной странички Валерии Беловой.

«Чтобы усмирить свои страсти, мне пришлось ломать себя. Полностью меняться.

У каждого человека есть свои демоны внутри, с которыми он или мириться или изгоняет их. Так вот я мирилась. Это было сложно. Особенно с последним -«что Саша будет здоровым». Знайте.. И этого демона из меня вытянули. Я теперь понимаю, что нет ничего сильнее материнской любви. Ты выворачиваешь себя и свою душу наружу, оголяешься. Я продолжаю бороться с собой, и с каждым разом становлюсь сильнее и легче, освобождаюсь».

Лере, напомним, всего 20 лет. Да, она не успела получить образование. Но Саша дал ей большее - самопознание, веру, силу. Как она признается: «перевернул мир вверх дном»

«С какой целью Господь посылает нам особенных детишек? Некоторые думают, что это наказание. Но ребёнок не может быть наказанием, какой он бы не был. Особенный ребёнок в семье это в первую очередь дар, исцеление.

Некоторые скажут, да какой же это дар, вечные больницы и лекарства, слезы, страдания. А если взглянуть на все иначе? Кем ты был раньше и какой сейчас.Ты становишься сильным, ты осознаешь что ты можешь намного больше, чем думал. Ты становишься добрее, сострадательней. В твоём сердце появляется место для чего то большего. Господь через больных детей стучится в сердце родителям. Ты начинаешь обращать внимание на мелочи, ведь особенный ребёнок учит радоваться малому. Замечать каждую мелочь».

belov_sasha_valeria3469 Саша - мальчишка из Камышина, особенный и уникальный, которому требуется ваша помощь

«ДА, НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. ЛУЧШЕ»

«Когда на прогулке вижу здоровых детей возраста Саши, вижу, как ребёнок бегает, играет в игрушки, что-то рассказывает маме, мне непроизвольно хочется плакать. Как же здорово, когда малыш обнимает тебя осознанно. Хочется испытать то же чувство, что испытывают мамы в эти моменты. Для них это обыденность, а для таких как я - целая вселенная.

Но нет, я не жалуюсь. У меня есть свои поводы для радости. К чему этот пост? Цените то, что у вас есть. Что для вас кажется мелочью, для другого это может быть весь мир».

Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Саша умеет переворачиваться, держать игрушки, узнает маму, папу и родных. У него сохранен интеллект, но из-за эпилепсии задержка в развитии. И Лера не устает говорить: «Наши дети могут намного больше, чем мы можем от них ожидать!»

«Для меня счастье, что он рядом, что он мне улыбается, смеётся, когда я его щекочу. Счастье, когда он слушает, как я ему читаю, когда мы вместе смотрим сериалы и слушаем музыку. Счастье - видеть, как они с папой играются и бесятся, вместе купаются. Счастье, когда он пытается сказать «мама». Коверкает это, говорит не чётко, но это МАМА. Для меня каждые эти мелочи - все счастье. Все - от макушки до кончиков пальцев».

И сегодня на вопрос: «Родила бы я она Сашу, зная, что он будет больным?», уверенно отвечает - «Родила!».

«Я хочу сказать мамам особенных детишек от всего сердца, ваши дети самые лучшие, они достойны большего и их не будет существовать без Вас, как Вас не будет без них»

СПРАВКА

Если захотите помочь семье Беловых из Камышина и двухлетнему Саше:

Реквизиты Сбербанк 4276110017557873 (получатель Белова Валерия Валерьевна мама Саши)

PayPal https://www.paypal.me/belovavaleria

Киви кошелек +79375578096

Яндекс деньги 410017507756080

Мегафон банк 89375578096

WebMoney 618562900535