«Чтобы усмирить свои страсти, мне пришлось ломать себя»: исповедь мамы особенного ребенка
«Быть мамой особенного ребёнка не просто. Кто-то борется за лучшее место в жизни, кто-то со своими страхами, кто-то за должность на работе. Я борюсь за жизнь. За жизнь своего ребёнка. За его здоровье. И в этой борьбе мы с сыном будем победителями!».
Это выдержка из блога 20-летней Валерии Беловой из Камышина Волгоградской области. Ее сынишку зовут Саша. 8 декабря ему исполнится 2 года. Мальчик не умеет самостоятельно кушать, ходить и говорить. У него микроцефалия, эпилепсия, аномалия развития мозга и еще куча нерадостных диагнозов. Чтобы помочь сыну Лера завела блог, где она рассказывает о жизни их семьи. Делится победами и неудачами, проблемами и своими мыслями. И делает это так искренно, что посты трогают до глубины души. Только почитайте…
«У ВАШЕГО РЕБЕНКА НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ»
Медицина шагнула далеко вперед. Но на вопрос, почему у здоровых родителей рождаются дети-инвалиды, до сих пор нет ответа. От этого не застрахован никто! И никакие новомодные скрининги и анализы не дают гарантию. Валерия родила в 18 лет. Ребенок был ранним, но желанным. Любящий муж, полноценная семья. И беременность протекала хорошо. Лишь единожды на УЗИ врач как-то вскользь сказала, что у ребенка маленькая голова. Но гинеколог не забила тревогу, отшутившись: «Ну, а зачем вашему ребенку большая голова?».
«Родила я в срок, роды прошли хорошо. Но на вторые сутки Сашу перевели в патологию новорожденных из-за коньюктивита и желтушки. Два дня я не находила себе места. Потом заметила слезы на глазах свекрови, хотя вида она старалась не подать. Врачи стали отводить глаза, когда я спрашивала - «Как мой сын?». Я на третьи сутки меня пригласил врач в кабинет и заявил: «У вашего ребенка неизлечимое заболевание головного мозга, такие дети на всю жизнь инвалиды». Меня будто чем-то тяжелым по голове ударили - микроцефалия (маленький размер черепа и соответственно головного мозга)».
Слезы, отчаяние, паника, истерика… - так описывает свое состояние в те дни девушка.
«Я перестала смотреть на Сашу как на младенца, которого я так ждала. Мне казалось, меня вывернули на изнанку, вставили огромный нож в спину. Признаюсь, я даже допускала мысль отказаться от ребенка. Оправдывалась: мол, я слабая, я не потяну этот крест. Я плакала ночами, я боялась звонить мужу и рассказывать о том, что ребенок у нас особенный. А потом заявила ему: «Я пойму, если ты решишь уйти…». Он лишь ответил: «Лера, не говори глупости, это наш ребёнок и мы будем его воспитывать». Эти слова стали для меня спасением».
На третий день ребенку поставили диагноз - микроцефалия. Фото с личной странички Валерии Беловой.
Через 2 недели Леру и Сашу выписали из роддома, и на время они, казалось, забыли о страшном диагнозе. Ведь врачи тоже ошибаются. Но, когда ребенку исполнилось 3 месяца, случился первый приступ эпилепсии.
«Нас выписывали, и мы снова возвращались в больницы. Приступы не заканчивались. В 7 месяцев нам сделали МРТ, и очередной удар: Лиссенцефалия (гладкий мозг), Пахигирия и Гипоплазия мозолистого тела. Врачи отмахивались и говорили, что такой ребенок будет овощем на всю жизнь. Тогда то я и начала задаваться вопросами.. Хотя нет подождите.. Мы же с вами на чистоту, так?
Да я ненавидела весь мир. Я гневила Бога, я была зла на себя. В душе у меня был ураган чувств, злость, обида, разочарование. Я все время думала: «За что мне это?», «Почему снова боль и проблемы?», «Неужели я не заслужила чуточку счастья?» Я не могла смириться с тем, что со мной произошло.. Но тогда я думала только о себе. Потом ко мне стало приходить осознание, что я родила ребёнка, я стала мамой, я хотела этого и должна нести ответственность за свои желания. Тогда и начался наш путь. Путь исцеления».
«Я ПРИНЯЛА САШУ. ОН ЖЕ МОЙ АНГЕЛ»
«Как-то, будучи беременной, я увидела во дворе мальчика лет 15-ти. Он сидел у мамы на руках. У него были явные умственные отклонения. Иду и глаза вниз опускаю, а в голове «хоть бы мой малыш родился здоровым». Что это, злобная шутка или подарок судьбы?»
Лера неоднократно и честно признавалась: ей пришлось полностью пересмотреть свой взгляд на мир. И главное - побороть «демонов» внутри себя.
Да, Саша не умеет ходить и говорить, но он старается. Фото с личной странички Валерии Беловой.
«Чтобы усмирить свои страсти, мне пришлось ломать себя. Полностью меняться.
У каждого человека есть свои демоны внутри, с которыми он или мириться или изгоняет их. Так вот я мирилась. Это было сложно. Особенно с последним -«что Саша будет здоровым». Знайте.. И этого демона из меня вытянули. Я теперь понимаю, что нет ничего сильнее материнской любви. Ты выворачиваешь себя и свою душу наружу, оголяешься. Я продолжаю бороться с собой, и с каждым разом становлюсь сильнее и легче, освобождаюсь».
Лере, напомним, всего 20 лет. Да, она не успела получить образование. Но Саша дал ей большее - самопознание, веру, силу. Как она признается: «перевернул мир вверх дном»
«С какой целью Господь посылает нам особенных детишек? Некоторые думают, что это наказание. Но ребёнок не может быть наказанием, какой он бы не был. Особенный ребёнок в семье это в первую очередь дар, исцеление.
Некоторые скажут, да какой же это дар, вечные больницы и лекарства, слезы, страдания. А если взглянуть на все иначе? Кем ты был раньше и какой сейчас.Ты становишься сильным, ты осознаешь что ты можешь намного больше, чем думал. Ты становишься добрее, сострадательней. В твоём сердце появляется место для чего то большего. Господь через больных детей стучится в сердце родителям. Ты начинаешь обращать внимание на мелочи, ведь особенный ребёнок учит радоваться малому. Замечать каждую мелочь».
«ДА, НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. ЛУЧШЕ»
«Когда на прогулке вижу здоровых детей возраста Саши, вижу, как ребёнок бегает, играет в игрушки, что-то рассказывает маме, мне непроизвольно хочется плакать. Как же здорово, когда малыш обнимает тебя осознанно. Хочется испытать то же чувство, что испытывают мамы в эти моменты. Для них это обыденность, а для таких как я - целая вселенная.
Но нет, я не жалуюсь. У меня есть свои поводы для радости. К чему этот пост? Цените то, что у вас есть. Что для вас кажется мелочью, для другого это может быть весь мир».
Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Саша умеет переворачиваться, держать игрушки, узнает маму, папу и родных. У него сохранен интеллект, но из-за эпилепсии задержка в развитии. И Лера не устает говорить: «Наши дети могут намного больше, чем мы можем от них ожидать!»
«Для меня счастье, что он рядом, что он мне улыбается, смеётся, когда я его щекочу. Счастье, когда он слушает, как я ему читаю, когда мы вместе смотрим сериалы и слушаем музыку. Счастье - видеть, как они с папой играются и бесятся, вместе купаются. Счастье, когда он пытается сказать «мама». Коверкает это, говорит не чётко, но это МАМА. Для меня каждые эти мелочи - все счастье. Все - от макушки до кончиков пальцев».
И сегодня на вопрос: «Родила бы я она Сашу, зная, что он будет больным?», уверенно отвечает - «Родила!».
«Я хочу сказать мамам особенных детишек от всего сердца, ваши дети самые лучшие, они достойны большего и их не будет существовать без Вас, как Вас не будет без них»
СПРАВКА
Если захотите помочь семье Беловых из Камышина и двухлетнему Саше:
Реквизиты Сбербанк 4276110017557873 (получатель Белова Валерия Валерьевна мама Саши)
PayPal https://www.paypal.me/belovavaleria
Киви кошелек +79375578096
Яндекс деньги 410017507756080
Мегафон банк 89375578096
WebMoney 618562900535
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