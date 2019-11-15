В России стартовал конкурс школьников на лучший рассказ или иллюстрацию о будущем

Стартовал всероссийский конкурс «Будущее время Поколения М», организованный компанией МТС совместно с издательством «АСТ» и благотворительным фондом «Система».

Его участниками могут стать дети от 11 до 18 лет из всех регионов России. Для этого необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта - pokolenie.mts.ru — до 12 апреля 2020 года. Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Фото: Михаил Фролов.

Для участников конкурса на сайте проекта будет также создана бесплатная образовательная программа от экспертов, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям оператора: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

По словам руководителя благотворительных программ МТС Екатерины Филатовой, конкурс «Будущее время Поколения М» даст начинающим писателям и художникам уникальную возможность – уже в таком юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором.