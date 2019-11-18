2019-11-18T16:26:27+03:00
Общество

Под Волгоградом батюшка пытался ладаном «выкурить» приставов из дома сына-должника

Отпрыск священнослужителя не вернул в банк 60 тысяч рублей, которые брал в кредит
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Курьезный случай произошел в городе Жирновск Волгоградской области.Курьезный случай произошел в городе Жирновск Волгоградской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На какие только ухищрения не идут должники, лишь бы избежать встречи с приставами и не платить по счетам. Одни в совершенстве овладевают игрой «найди меня, если сможешь», другие так умудряются спрятать имущество, что впору отыскать его только кладоискателям, третьи превращают дома в неприступные крепости. Но житель города Жирновск Волгоградской области превзошел всех: он выставил против приставов... батюшку с ладаном.

Началась эта забавная история с того, что волгоградец взял кредит к банке на сумму более 60 тысяч рублей. Взять то взял, а вот погашать кредит не торопился. Дело передали приставам.

Сотрудники УФССП по Волгоградской области, как положено, сначала уведомили должника о том, что на него завели исполнительное производство. Потом вежливо напомнили об ответственности и дали положенные по закону пять дней на погашение долга. Но ни через 5 дней, ни через неделю, волгоградец задолженность так и не погасил. Тогда приставы сами явились к нему. Только пришли уже не с уговорами, а имущество описывать.

Когда мужчина осознал, что его вещи могут уйти с молотка, он вдруг как закричит: «Подождите! Прекратите! Сейчас батюшка все решит!». И побежал кому-то звонить. Как потом выяснилось, звонил он отцу своему, который является священнослужителем.

- Через несколько минут в дом вошел батюшка в рясе и попытался «выкурить» приставов из помещения, используя ладан и благовония, - описывают происходящее в доме должника в региональном управлении ФССП.

Воровство, как известно, тяжкий грех (а взять в долг и не отдать его - то же воровство). Вот, видимо, священнослужитель решил так "замолить" грех своего отпрыска, чтоб простили и отпустили с Богом.

Надо сказать, что волгоградские приставы оказались не менее «креативными». Вот, как они объяснили свою реакцию на увиденное (дословно из пресс-релиза): «Ладан, как известно, служит молитве, помогает сосредоточиться на общении с Богом, а не с должностными лицами Службы судебных приставов, и уж точно не имеет волшебного свойства погашать долг. И поэтому должнику пришлось расплатиться по кредитным обязательствам самому».

И обратились к волгоградцам с просьбой не выдумывать методы борьбы с приставами, а просто вовремя погашать долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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