2019-11-18T12:41:23+03:00
Общество

Как пробудить в молодежи интерес работать в ЖКХ

Региональный оператор по ТКО в Волгоградской области принял участие в панельной дискуссии на Worldskills Russia
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Петр Пименов. Фото: УОПетр Пименов. Фото: УО
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В рамках Волгоградского регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia, который проходит на стадионе «Волгоград Арена», прошла панельная дискуссия представителей СПО и бизнес-сообществ по теме «Развитие кадрового потенциала сферы строительной отрасли и ЖКХ на территории Волгоградской области».

В соревнованиях участвуют более 300 человек: 33 направления для старших участников – студентов и 9 – для юниоров-школьников. В списке есть специальности, широко востребованные в коммунальном хозяйстве, например, сварочные технологии, лабораторный химический анализ. Но ЖКХ меняется, и в отрасли все чаще нужны новые компетенции: системное администрирование, веб-дизайн и разработка программного обеспечения, учет и управление на основе IT-технологий. Все более точным и сложным становится оборудование, с помощью которого ресурсоснабжающие организации поставляют в дома горожан воду и тепло, ведут контроль процессов. Однако до времени, когда коммунальщики смогут управлять всеми процессами из диспетчерских, еще далеко: умение диагностировать состояние трактора и устранить неполадку, заменить участок трубы или задвижку востребовано в отрасли. И в последние годы это мастерство перестает быть монополией старшего поколения: в ЖКХ приходит молодежь.

А пока молодежь соревновалась, старшие обсуждали, как поддержать этот интерес, как достичь гармонии между тем, что нужно отрасли, и тем, что могут предложить образовательные учреждения. В обсуждении основных проблем и тенденций при подготовке кадров для сферы ЖКХ и строительной отрасли принял участие заместитель директора ООО «Управление отходами - Волгоград» Петр Иванович Пименов. Он рассказал собравшимся, как применение современных технологий в процессе работы создает рабочие места для молодых специалистов.

Работа с современной специализированной техникой предполагает наличие технических знаний. Водитель мусоровоза, механик, а также логист не смогут справиться со своими задачами в среде постоянно развивающихся программ, не имея специальных навыков и не желая развиваться самостоятельно. В ООО «Управление отходам – Волгоград» используются исключительно современные информационные системы. Ранее глава РЭО Денис Буцаев отметил эффективную работу регионального оператора в части технологического оснащения и качества оказания услуг населению.

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