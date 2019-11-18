Концессии выступили на семинаре о закупках для предпринимателей малого и среднего бизнеса

15 октября АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с ГАУ ВО «Мой бизнес» провела бесплатный семинар для субъектов МСП Волгоградской области на тему: «Участие в государственных закупках, тендерах, электронных торгах и аукционах». На нем «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» объяснили волгоградским предпринимателям принципы закупочных процедур и политику компаний в работе с разными сегментами бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители профильных структур областной администрации, общественных объединений и крупных компаний, работающих на территории Волгоградской области, таких, как ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и др. В их числе - ООО «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», которые регулярно выступают на семинарах в поддержку малого и среднего бизнеса.

Волгоградские предприниматели получили информационную поддержку в части действующего законодательства, узнали о нововведениях в работе на электронных площадках, а также смогли обменяться деловыми контактами и завязать знакомства с крупными корпорациями.

Политика концессий максимально прозрачна в части проводимых закупочных процедур. В компаниях утверждены отдельные перечни работ, товаров и услуг, которые закупаются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вся информация, необходимая для участия в тендерах, размещена на сайтах компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в разделе «Партнерам», а информация о проводимых торгах размещается на сайте госзакупок. Для участия в тендерах нужно внимательно изучить документацию и правильно составить заявку.

Добавим, что по итогам трех кварталов 2019 года «Концессии водоснабжения» заключили 186 договоров на предоставление товаров и услуг субъектами малого и среднего бизнеса, на общую сумму более 90 миллионов рублей.

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