Из Волгограда откроют авиарейсы в Астрахань, Казань, Краснодар и Ростов

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список авиамаршрутов на 2020 год, которые Росавиация включила в Программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Волгоград в следующем году свяжут уже привычные прямые рейсы с Казанью, Краснодаром и Ростовом-на-Дону. Появится и самолет, который будет летать из Волгограда в Астрахань. Субсидии на них будут выделять в том числе из региональных бюджетов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, в Астрахань начиная со 2 января 2020 года из Волгограда можно будет улететь круглый год. Рейсы авиакомпанией «Ютэйр» запланированы два раза в неделю на самолетах ATR-72. На борту смогут разместиться 70 пассажиров. Протяженность маршрута 392 километра. Софинансируют его по 30,5% администрации Волгоградской и Астраханской областей. Также «Ютэйр» запустит прямые рейсы Казань - Астрахань, летать самолеты будут три раза в неделю.

А из Волгограда в Казань будет летать авиакомпания «ЮВТ-Аэро» на лайнерах CRJ-200, вмещающих 50 пассажирских кресел. Авиарейсы будут выполняться в течение всего 2020 года два раза в неделю.

Маршрут Краснодар – Волгоград будет обслуживать авиакомпания «Ютэйр». Самолеты будут летать три раза в неделю, но лишь с 2 января по 31 мая 2020 года. Использовать на этом направлении также будут 70-местные лайнеры ATR-72. Маршрут на 61% спонсирует волгоградская область.

Также эта авиакомпания запустит прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Волгоград и Астрахань.

В Волгоград самолеты из Ростова-на-Дону будут летать три раза в неделю с 2 января по 30 апреля 2020 года. В Астрахань реже – два раза в неделю, но зато авиасообщение будет до 31 мая. Регионы субсидируют эти маршруты в равных долях. Обслуживать направления будут также 70-местные самолеты ATR-72.

Расстояние между Волгоградом и Астраханью воздушные лайнеры будут преодолевать менее часа. Куда больше времени уйдет на дорогу до аэропорта и обратно и посадку. Возможно, на поезде или на автомобиле в итоге получится даже быстрее. Но чем больше будет возможностей, тем лучше. К тому же из Астрахани, Ростова и Краснодара летают самолеты туда, куда из Волгограда напрямую не улетишь. В том числе за границу. А с учетом субсидий билеты должны быть недорогими.