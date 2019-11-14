2019-11-14T17:12:53+03:00
Общество

Глава РЭО Денис Буцаев отметил эффективную работу регионального оператора Волгоградской области

Регоператор по обращению с ТКО показал свое техническое оснащение
Поделиться:
Региональный оператор по обращению с ТКО показал свое техническое оснащение. Фото: УОРегиональный оператор по обращению с ТКО показал свое техническое оснащение. Фото: УО
Изменить размер текста:

Глава ППК РЭО Денис Буцаев в рамках рабочей поездки посетил Волгоградский единый диспетчерский центр. Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Волгоградской области представил современную специализированную технику, а также показал свое техническое оснащение, с помощью которого можно отследить мусоровывозящую технику в режиме онлайн и оперативно корректировать логистику.

«Мы считаем, что из-за сложной логистической схемы для регионального оператора важно размещать сортировочные и перегрузочные комплексы в местах, где образовываются отходы – консолидированные пункты, и потом уже везти их в места переработки, которые будут создаваться по укрупненному принципу. Места для размещения подобных объектов регионом проработаны. И сейчас перед регионом стоит вопрос правильного технологического и экономического планирования. Здесь мы в сотрудничестве с регоператором будем прорабатывать вопрос дополнительных инвестиций, которые позволили бы совместно со средствами федеральной программы реализовать полноценную технологическую схему, связанную как с сортировкой, выбором фракций и направлений этих фракций на переработку на территории Волгоградской области, что позволит сделать эту отрасль экономически эффективной», - отметил Денис Буцаев.

Генеральный директор ООО «Управление отходами - Волгоград» Сергей Галкин рассказал о техническом оснащении. О результатах работы в системе мониторинга сбора и транспортировки отходов отчитался начальник службы логистики Дмитрий Насаев: «Для организации вывоза ТКО и контроля за качеством оказания услуг мы применяем ряд информационных систем. Одним из инструментов является система спутниковой навигации ГЛОНАСС. Данный инструмент представляет информацию о движении и остановках транспортных средств в любой момент времени.» Также, представителем обозначены дополнительные инструменты по контролю за качеством оказания услуг, в том числе фотофиксация, позволяющая оперативно получать фотографии до и после, и хранить их в базе данных.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев положительно оценил деятельность регионального оператора и рекомендовал перейти в пределы одного информационного продукта для улучшения качества оказания услуг для населения.

«В этих условиях, могу сказать, реализация основных принципов реформы здесь очень эффективная. Мы сегодня видели новые контейнерные площадки. Примерно треть контейнеров от общего количества заменена на новые. Эффективно в новых условиях работает региональный оператор», - отметил глава РЭО.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-глава МВД РФ: "Мы можем понизить уровень коррупции до «социально терпимого». Как было в СССР..."
Генерал армии Анатолий Куликов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение Конституционного суда России о конфискации имущества у знакомых коррупционеров [аудио]
Новости 24
В 2020 году на волгоградскую медицину потратят 40,3 миллиарда рублей
В парке «Семейный» установят тренажеры под крышей
В Астрахани по факту столкновения двух лодок завели уголовное дело
В Волгограде создадут крупный кластер по переработке мусора
В Волгограде бутлегер заработал 65 миллионов и отправился в колонию на 5 лет
Все из-за коровы: поезд Астрахань-Волгоград опоздал на три часа
Новым главой Центрального района Волгограда станет Юрий Кокин
Перепутал: безработный волгоградец в порыве мести разбил не ту машину
«Даже не ожидали такого»: волгоградские врачи удалили редкую опухоль парню и вернули к жизни
Как добраться и на чем: в Яндекс.Карты волгоградцам доступен раздел про транспорт
В Астрахани из-за порыва водовода провалился мост
В Волгоградской облдуме появилась пятая фракция из одного «пенсионера»
Инспектора Ростехнадзора поймали на взятке в 40 тысяч рублей
Депутаты Волгоградской области купят себе пять машин за 10 миллионов рублей
Аварию на теплотрассе устранили на западе Волгограда