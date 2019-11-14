В Среднеахтубинском районе убрали 18 зловонных свалок

Мусор – одна из главных экологических проблем на всей планете. И для волгоградцев она актуальна как никогда. Ведь на протяжении нескольких десятков лет никто, кроме экологов, особо не заботился о том, куда деваются тонны отходов: с предприятий, от поселков, да и просто из квартир.

В каждом районе образовались десятки стихийных свалок, куда камазами незаконно свозили мусор. Сейчас пришло время все это убирать. В прошлом году завершилась ликвидация свалки в Кировском районе. В прошлом же году приступили к работам по уборке отходов в Среднеахтубинском районе. Причем их объем был огромным – 18 свалок, 14 из которых находились в Волго-Ахтубинской пойме – уникальном природном парке. И меньше чем за два года они исчезли, а мусор специальным способом рекультивировали на территории карьера возле хутора Заяр и обезопасили от него окружающую среду.

Сейчас здесь высаживают траву. Фото: администрация Волгоградской области

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ

Проектную документацию по ликвидации разработали еще в 2017 году специалисты "ПИИ "Гипроводстрой". Саму методику предложили ученые из ВолгГТУ. Именно они придумали, как 440 тонн отходов «утилизировать».

Первым делом от общего мусора отделили 1 класс опасности - 0,025 тонн. Их увезли на специальный полигон. А вот для отходов 3,4 5 классов опасности приготовили свой путь: от свалки до дубовой рощи.

- Перед ликвидацией свалок проводили инженерно-экологические изыскания, рассказывает Наталья Грачева, доцент кафедры Волг ГТУ, участвовавшая в разработке технологии. - Определяли уровень и качество негативного воздействия на окружающую среду, смотрели, какие загрязняющие вещества есть в этих горах из мусора. Затем отсортировали особо опасные отходы. Все остальное можно было вывозить на полигоны. В зависимости от объема определили и методику. Применяемую здесь технологию до этого отработали в лабораторных условиях, на натурных испытаниях, и при ликвидации других свалок.

Карьер теперь напоминает слоеный пирог. Фото: администрация Волгоградской области

Главной целью ученых было не допустить миграцию загрязняющих веществ. Чтобы они не попали ни в воду, ни в почву, ни в атмосферу. Специалисты использовали природный сорбент – опоку (серую глину). Она улавливает загрязняющие вещества. - Опока обладает высокой впитывающей способностью. Даже после дождя способна на сорбцию тяжелых металлов. Со временем опока покроется корочкой карбоната кальция, это будет своеобразная консервация, - поясняет ученая.

Карьер возле поселка Заяр выбрали не случайно - он отвечал требованиям ученых. Площадь его составила 16 гектаров, а глубина – 8-10 метров. Туда свозили отходы со всех несанкционированных свалок в районе, и сейчас он напоминает слоеный пирог. Пласт глины, затем противофильтрационная призма из глины Карповского карьера. Слой песка, слой куриного помета, который отравлял воздух на протяжении многих лет. Затем свалочные массы высотой 2 метра, затем грунт с расчистки ерика Шумратовый, затем минеральный сорбент, следом снова свалочные массы, снова грунт с расчистки, затем плодородный грунт и сверху травосмесь.

КТО НА ОЧЕРЕДИ

До конца года на территории бывших свалок появятся 30 тысяч дубов. Даже если часть из них выживут, то через лет десять в Волго-Ахтубинской пойме появятся несколько полноценных дубрав. за саженцами обещают ухаживать три года.

- Здесь утилизировали 350 тысяч кубометров отходов. Сейчас идет рекультивация, биологический этап. Рабочие засыпают участок землей и высеивают грунт. В ближайших планах посадка деревьев. Так что объект, который обошелся в 307 миллионов рублей, выполнен полностью, - говорит Михаил Ситников, директор ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства». Предприятие выступало заказчиком всех работ.

Оценил, что сделано за два года, и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Губернатор проверил, как подрядчик выполнил работу. Фото: администрация Волгоградской области

- Сначала мы реализовали проект в Кировском районе Волгограда. Сейчас вместо гор мусора там большой участок, на месте которого вырастет лес. В Среднеахтубинском районе объемы были чуть ли не в два раза больше. Это была смесь строительного мусора, отходы птицефабрики. И с работой справились. Мы применяем технологии, которые эффективны на конкретной территории. Работы идут комплексные. Не только по очистке свалок, но и по реабилитации ериков. Рекультивация свалки возле села Заяр также решает проблему строительства обводного канала, который будут проходить рядом.

Но на этом власти останавливаться не собираются.

- В 2020 году предстоит полностью завершить работы на подобных объектах в Урюпинском и Камышинском районах. Кроме того, масштабный проект стартует в Дубовке; в 2021 году — в Тракторозаводском и Красноармейском районах Волгограда, Михайловке, Фролово, Иловлинском, Городищенском, Светлоярском, Котельниковском районах. Реализация этих инициатив позволит повысить качество жизни сотен тысяч жителей региона, - пояснили планы на ближайшие несколько лет в Облкомприроде.