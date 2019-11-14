Исследование: волгоградцы не верят властям и не дают взятки

Интересное исследование провели сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ: они оценили, как в разных городах налажено взаимоотношение между властями и населением города. В опрос включили только города с населением более 250 тысяч человек. Всего в исследование попало 78 городов. Догадайтесь, где в этом рейтинге оказался Волгоград? Да, опять на дне - на 76-м месте, уступив только Ростову и Улан-Удэ.

Эксперты задавали людям несколько вопросов. В частности, «Согласны ли вы с тем, что местные власти много делают для благополучия жителей вашего города?» и «Согласны ли вы с тем, что жители вашего города могут сильно влиять на городскую власть?».

Что порадовало: согласно данным исследования 48% жителей крупных и средних городов полностью или в основном считают, что местные власти многое делают для благополучия города. В числе таких «счастливчиков» - жители Грозного, Тюмени, Набережных Челнов и Казани. Там число довольных властями от 60 до 73%. В Волгограде ситуация иная. В нашем городе только 41% тех, кто считает, что власти все делают для их благополучия. Даже в Волжском таких «довольных» больше - 48%.

С влиянием горожан на власть дела обстоят похуже. Причем по всей стране.

«Только 26% жителей крупных и средних городов полностью или в основном согласны с тем, население их города может сильно влиять на городскую власть», - гласит исследование университета.

Больше всего в это верят жители Грозного, Севастополя, Казани, Тюмени и Уфы (от 30 до 39% населения). В Волгограде таких «наивных» немного - всего 22%. Это минимальное значение в рейтинге. Столько же насчитали еще в Астрахани и Омске. В Волжском каждый четвертый еще верит, что может влиять на власти (25%).

Был у аналитиков и еще один вопрос к опрашиваемым - «Давали ли они за последний год взятки врачам, учителям, полиции, работникам системы ЖКХ или каким-нибудь другим представителям системы социального обслуживания?». Ведь распространенность «низовой» коррупции является еще одним важным показателем качества работы городских властей.

Результат опроса удивил: 76% людей ответили, что не давали взяток никому. 11% «благодарили» врачей, 5% - учителей, 4% - правоохранителей, 3% - работников ЖКХ.

Волгоград, надо сказать, в этом плане оказался не сильно коррумпированным. 74% опрошенных волгоградцев заявили, что за минувший год не давали взяток. Для сравнения, в Ростове таких насчитали всего 68%. А самыми «принципиальными» оказались жители Севастополя, Барнаула и Владивостока.