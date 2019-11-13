На волгоградца повесили кредит в 200 тысяч в кресле стоматолога

Звонки из салонов красоты, из клиник и банков - это настоящее проклятие нашего времени, которые отнимает не только время, но и деньги. На уловки клиник, которые предлагают якобы бесплатные процедуры, попадаются сотни женщин и мужчин. Доказать, что услуга была навязана, очень сложно. Волгоградцу Анатолию Головняк* это удалось, правда, не без труда.

Мужчине позвонили на телефон из стоматологической клиники "БутиКо" и предложили бесплатный осмотр. Мол, у нас промоутерская акция, делаем для рекламы. Никакого мошенничества. И пенсионер решил сходить на осмотр. Денег с собой не брал специально, чтобы легко отказаться от платных услуг.

Врач посадил его в кресло, осмотрел и стал говорить: много и быстро.

- Станете, как Ален Делон, все дамы будут ваши – сразите улыбкой.

- Я женат, - по-гусарски смутился мужчина.

- Ну тогда для жены постарайтесь. Обойдется это всего в 5-6 тысяч в месяц.

В кабинете неожиданно оказался представитель банка. Молодой человек подсунул под нос витающему в облаках волгоградцу на подпись несколько бумаг, при этом ласково заверяя, что долговая нагрузка минимальна, что это чудесный вариант улыбаться во все 32 зуба и что они готовы на все ради своих клиентов.

Домой мужчина пришел воодушевленный. Рассказал все жене, а она уже схватилась за голову. Теперь на них висел долг в 200 тысяч под огромные проценты. Выплачивать его пришлось бы около семи лет. Он обратился к адвокату, который решил посодействовать пенсионеру.

Юрист помог составить жалобы в банк, в клинику, в Роспотребнадзор. При внимательном изучении кредитный договор с банком оказался на оказание стоматологических услуг с каким-то неизвестным ИП, а совсем не со стоматологией.

- Я с ним не знаком и приобретать у него товары и услуги не собирался и не буду, - написал мужчина в заявлении.

Стоматология и банк решили с пенсионером не судиться. Ведь услугу мужчина не получил. Договор расторгли. А волгоградец решил больше на бесплатные процедуры не ходить, даже ради голливудской улыбки.

- К сожалению, подобные случаи «развода» волгоградцев мошенниками случаются часто, - говорит директор Юридического агентства AVIM Иван Иванов. - Чтобы избежать подобных ситуаций, читайте внимательно любые бумаги, что вам дают на подпись. Причем от начала и до последней строчки. Но даже если подписали документ, пока вы услугой не воспользовались, его можно расторгнуть. То есть, пока вас не намазали кремом за 100 тысяч рублей и вы не оплатили его, вы можете отказаться от услуг в одностороннем порядке.

*Фамилия изменена