В Волжском прошла Открытая лекция «Семейный разговор»

Подростковый возраст - самый сложный и самый ответственный. Именно в этот период жизни человека можно увлечь. А вот куда, во многом зависит от родителей. В современном мире слишком много взрослых соблазнов и не против всех ребенок способен устоять. Помочь наладить доверительные отношения в семье, найти общий язык родителей с подростками призван национальный социальный проект «Семейный разговор». В этом году он пройдет в четырех регионах, и первая лекция состоялась 12 ноября в Волжском. Проект реализуется при поддержке администрации города Волжского, Союза пивоваров России и компании AB InBev Efes .

Модератором проекта выступила актриса, теле – и радио ведущая, дважды лауреат телевизионной премии ТЭФИ и многодетная мама Татьяна Лазарева.

Фото: Дмитрий Блохин.

«Тема воспитания и отношений в семье – тонкая, сложная, бесконечно интересная. И часто кажется, что мы, родители, постоянно опаздываем или что-то делаем не так. – отметила Татьяна Лазарева. – Пытаясь быть идеальными и правильными родителями, мы можем забывать, что наша любовь, честность и уважение по отношению к детям – фундамент счастливой семьи».

Про то, как говорить с подростками, как выстраивать конструктивный диалог и выстраивать доверительные отношения, рассказывала родителям Вероника Петрова, этот опытный психотерапевт, преподаватель российско-австрийского проекта по интегративной психотерапии детей и подростков, ведущая онлайн проекта «Подросток и родитель».

Фото: Дмитрий Блохин.

- «Ребенок всегда чувствует, когда в него верят, когда понимают и поддерживают. В этом случае подростки готовы к любым трудностям, они учатся рассуждать и управлять своими эмоциями. А это залог будущей уверенности в себе, основа того, что ты примешь себя таким, какой ты есть», - поделилась Вероника Петрова.

Семейный разговор с родителями получился очень сильным. Вопросов у родителей в этот вечер накопилось много, и для каждого у ведущих нашелся ответ и совет. Теперь уже от мам и пап зависит то, как они смогут применить эти знания в повседневной жизни.

Фото: Дмитрий Блохин.

- Выстраивание добрых отношений в семье – дело непростое и ответственное. Необходимо научиться дарить любовь близких, принимать их достоинства и недостатки. Важно вовремя сформировать надежные доверительные отношения с ребенком, учиться всегда и во всем находить компромиссы. «Семейный разговор» как раз об этом, - считает исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в Волжском Игорь Гайдым.