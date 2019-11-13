Куда пойти в Волгограде: день рождения Деда Мороза, футбол, бал хризантем и фестиваль кофе

Недели не прошло с последних теплых деньков в Волгограде, а торговые центры уже сверкают новогодним убранством, в театрах готовят праздничные представления. На этой неделе отметит свой день рождения Дед Мороз, «Ротор» на «Волгоград Арене» встретится с молодежкой «Краснодара», пройдут концерты, откроют сквер и скульптуру в честь 90-летнего юбилея нашей известной землячки композитора Александры Пахмутовой, а в Волжском устроят бал хризантем. Куда пойти и что интересного посмотреть в середине ноября 2019 в Волгограде и волжском, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» И ДЕД МОРОЗ

Отметить замечательный праздник в честь дня рождения Деда Мороза 17 ноября в 15.00 приглашает ТРЦ «Акварель». В воскресенье детвору и не только ждут новогодняя елка, праздничные украшения, сказочные персонажи из мультфильма «Холодное сердце», веселые игры, снежные эстафеты и зимние викторины. Так что приходите всей семьей зарядиться праздничной атмосферой и поздравить самого доброго сказочного волшебника. Вход свободный.

Детвору ждут новогодняя елка и сказочные персонажи из мультфильма «Холодное сердце». Фото: ТРЦ «Акварель».

«PARTY ДЕДА МОРОЗА»

Вечеринка в честь Деда Мороза с мастер-классами, развлекательной программой, бумажным шоу и дискотекой пройдет 16 ноября в 15.00 и в ТРК «Мармелад». Вход свободный.

ДИНОПАРК РЕКС В ВОЛГОГРАДЕ

Динопарк Рекс теперь и в Волгограде! Только на 1-м этаже ТРК «Мармелад» со 2 ноября 2019 по 10 января 2020 вас ждут более 20 интерактивных динозавров, привезенных прямо из Гон-Конга, а также археологические раскопки, где каждый ребенок может почувствовать себя палеонтологом. Ждут вас и два батутных комплекса, и многое другое. Время нахождения на выставке не ограничено. Телефоны для связи: 8-906-472-29-04, 8-969-290-98-38.

В ТРК «Мармелад» поселились более 20 интерактивных динозавров.

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «КРАСНОДАР-2»

Несмотря на уже совсем не летнюю погоду волгоградцев в воскресенье, 17 ноября в 16.00, зовут на стадион «Волгоград Арена». В матче 24-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Ротор» сразится с футбольным клубом «Краснодар-2». Соперник хоть и находится на 14-м месте в турнирной таблице, для сине-голубых победа в этой игре принципиальна. Так что все на стадион! Болеем за наших. Билеты: от 100 руб.

Все на стадион!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВЕСЕЛЬЕ С ПЕППИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДЗЕМЕЛЬЯ С ГЛИНТВЕЙНОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В субботу 16 ноября в 11.00 малышей приглашают на детскую интерактивную программу «А вот и Пеппи!». Ласточная эстафета, скачки на лошадях, мыльные пузыри и плетение гигантских косм ждут детвору в выходные в «Старой Сарепте». А компанию в улетном веселье ребятам составит милая чудачка с забавными косичками и разноцветными чулками Пеппи Длинный чулок. Предварительная запись - (8442) 67-33-02. Билеты: 150 руб. 0+

А взрослых 16 ноября в 16.00 ждут «Подземелья Старой Сарепты», горячий глювайн и сарептский пряник. Своими глазами увидеть уникальные подвалы екатерининской эпохи, узнать их тайны и и побывать в роли первых исследователей приглашают самых смелых. Билеты: 420 руб. 18+

COFFAN

Любителей кофе 16 ноября с 10.00 до 22.00 соберет в ТЦ Ворошиловский кофейный фестиваль Coffan. В программе - выставка волгоградских кофеен, мастер-классы, дегустации и каптестинг, чемпионат по латте-арту среди бариста, а также несколько соревнований между кофейнями. Все это для того, чтобы пробудить интерес к лучшему в кофейной культуре. На глазах зрителей бариста будут придумывать новые кофейные напитки, расскажут, чем отличается хороший кофе, а обжащрики кофе из Москвы поведают о том, как разные виды обработки зерен влияют на вкус напитка.

НЕДЕЛЯ СКАЗКИ

В областной детской библиотеке (ул. Рокоссовского, 48) проходит Неделя сказки без границ. Юных читателей ждут театрализованные представления и сказки разных народов. 14 ноября в 10.00 и 14.00 ребят приглашают на литературную игру «Сказки матушки Земли». Гостям поведают истории и легенды о кладах, а потом предложат испытать себя в роли кладоискателей и найти сокровища в путешествии по сказкам. А 15 ноября в 12.40 устроят день национальных культур, который объединит русский, белорусский, еврейский и немецкий народы. Вход свободный.

«РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА…»

В клубе «Психология +» библиотеки для молодежи (ул. Череповецкая, 1) 17 ноября в 14.00 подростков научат лучше понимать эмоции, различать страхи и жить с ними. «Рыцарь без страха…» - это очередная встреча из цикла «Сильные эмоции», цель которого - помочь подрастающему поколению в развитии эмоционального интеллекта. Вход свободный.

«ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ»

Совершить своеобразное паломничество по монастырям и храмам России, не выезжая за пределы города, волгоградцы смогут с 16 по 24 ноября на православной выставке «Царицын православный» в Экспоцентре (пр. Ленина, 65). Свои подворья представят более сотни святых обителей. По благословению Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора посетители смогут не только выбрать православную литературу и церковную утварь, иконы и собранные с молитвой мед и лекарственные травы, но и поклониться святыне, и помолиться о благополучии в семье, о рождении и о здоровье детей. На выставку привезут ковчег с частицами мощей Веры, Надежды и Любови из московского Николо-Перервинского монастыря.

На выставке представят большую экспозицию книг от православных издательств и фотовыставку «Церковь, Духовенство. Война». Также каждый день здесь будут проходить молебны, концерты, показы фильмов. По традиции смогут посетители и пообщаться с батюшкой. 16 и 17 ноября посетителей ждет встреча с отцом Артемием Владимировым, 22 и 23 ноября - с протоиереем Олегом Стеняевым.

Посетители смогут поклониться святынеФото: Геннадий БИСЕНОВ

ПОЕЗД-МУЗЕЙ

С 18 по 20 ноября в трех городах Волгоградской области сделает остановку уникальный поезд-музей. В девяти вагонах будет покажут передовые технологии и расскажут о истории развитии железнодорожного транспорта. Модели поездов, действующие тренажеры, интерактивная модель «Звездное небо» и выставка, посвященная 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали ждут посетителей на трех станциях: 18 ноября - Петров Вал; 19 ноября – Камышин; 20 ноября - Волгоград-1. С 10.00 до 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00. Билеты: 70 руб.; для группы до 20 человек - 900 руб. Льготникам – бесплатно.

«БАЛ ХРИЗАНТЕМ»

Теплый октябрь сместил сроки цветения хризантем в Волгоградском региональном ботаническом саду. Поэтому королева осени порадует нас на две недели раньше привычного. Все великолепие этих ярких цветов представят на традиционном «Балу хризантем» во Дворце творчества детей и молодежи в Волжском (ул. Набережная, 4). В программе 15 ноября - концерт, конкурс флористов, изумительная фотозона и мастер-классы по составлению цветочных композиций. А изюминкой праздника станет дефиле в платьях из живых хризантем. В этом году представят 12 платьев по теме «Времена года». В 13.30 откроется флористическая выставка, а в 14.00 начнется праздничная программа.

Театры

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

Музыкальный театр приглашает волгоградцев на первую премьеру этого сезона. Мюзикл «Капитанская дочка» по мотивам романа Пушкина впервые представят на музыкальной сцене. В нем будут звучать мелодии Максима Дунаевского, а пьесу и стихи написал известный режиссер и драматург Марк Розовский.

Судьба молодых влюбленных Петра Гринева и Марии Мироновой и история их любви показана на фоне «русского бунта бессмысленного и беспощадного».

Кстати, Царицын был первым городом, который не сдался Емельяну Пугачеву. Так что в музыкальном театре надеются, что после просмотра мюзикла зрители перечитают учебники истории, чтобы лучше узнать о тех событиях на нашей земле.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru

22 ноября в 18.30. 23 и 24 ноября в 17.00. 8 и 22 декабря в 17.00. Билеты: от 200 до 700 руб. 12+

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ: ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

В середине ноября волгоградцы смогут посмотреть две сказки Дагестанского государственного театра кукол.

«Тайна персиковой косточки» - поучительная сказка. Властный и злой Эмир замышляет погубить дедушку героини, но добро все равно победит зло и алчность. А малышам предлагают посмотреть «Полторы горсти» про Ягненка, которому надо срочно найти всего лишь полторы горсточки соли, чтобы избавить маму от недуга.

Театр кукол, пр. Ленина, 15. Т.: (8442) 383.383, 8.960.880.68.90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

13 ноября в 10.00 и 12.00 - «Тайна персиковой косточки». 6+

14 ноября в 10.00 и 12.00 - «Полторы горсти». 3+

В театре кукол Большие гастроли.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Фестиваль «Театральный альянс - 2019» вновь предлагает посмотреть лучшие спектакли волгоградских театров на сцене НЭТа. Театр кукол «Колобок» представит сказку «Повелитель трав», также зрители смогут вместе с героинями спектакля «Девушки – это война» пережить личные трагедии и короткие минуты счастья и любви.

А ТЮЗ превратит сцену НЭТа в цирковую арену, на которой будут выступать воздушные акробаты и балерина на канате, жонглер, факир и укротитель змей, дрессировщица со своими питомцами и заморский фокусник. Все это и не только в спектакле «Цирк Шардам, или школа клоунов».

В начале декабря волгоградцы увидят на сцене НЭТа два спектакля Московского театра на Таганке. «Чайка» - одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова. А пятизначное число в названии спектакля - количество постановок по пьесе на начало 2017 года, когда состоялась премьера. Также зрителю представят спектакль по одной из самых трогательных советских пьес «Старший сын» Александра Вампилова в версии трехкратного номинанта на премию «Золотая маска» Дениса Бокурадзе.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-48, 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн - net-volgograd.ru

20 ноября в 11.00 - «Цирк Шардам, или школа клоунов» (ТЮЗ). Билеты: 50 – 500 руб.

"Цирк Шардам". Фото: ТЮЗ

Малая сцена. Театр кукол Колобок: 16 ноября в 11.00 - «Повелитель трав»; 16 ноября в 16.00 – «Девушки – это война». Билеты: от 200 руб.

Гастроли Московского театра на Таганке:

4 декабря в 19.00 – «Чайка 73458». Билеты: 2500 – 6000 12+

5 декабря в 19.00 – «Старший сын». Билеты: 1000 – 6000 12+

Волгоградцы увидят "Чайку". Фото: tagankateatr.ru

Концерты

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ

Волгоградский академический симфонический оркестр и маэстро Андрей Аниханов приглашают на концерт программы «Всероссийские филармонические сезоны». В этот вечер прозвучат Сюита из произведений Шопена и Симфония №2 «Океан» Рубинштейна. Солист - Айлен Притчин (скрипка, Москва).

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

17 ноября в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб. 6+

Фото: ВОФ

«И СТРУН КАСАЕТСЯ ДУША»

Волгоградцев приглашают концерт участников проекта «Синий троллейбус». Элла Дудкина и Людмила Беляева – это великолепный лирический дуэт «ЭЛ». Они поют почти все: авторскую песню, романсы, песни советской эпохи и многое другое. И это не только лирика. В концертах дуэта всегда есть тонкое чувство юмора и замечательный конферанс.

ИКРА, наб. 62-й Армии, 6, 2-й этаж. Т. 8-960-883-09-68.

15 ноября в 18.30. Билеты: 300 и 400 руб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/743547" frameborder="0"></iframe> И струн касается душа. Лирический дуэт ЭЛ.

«ПОЧЕМУНЕПАДАЕТНЕБО»

Горьковка приглашает на концерт творческого союза «ПочемуНеПадаетНебо». В программе - неповторимая атмосфера изысканной музыки и философских текстов.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15.

14 ноября в 18.00. Вход свободный. 12+

«МУЗЫКА КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ»

Казачий театр подарит Волжскому на 65-летний юбилей программу «Музыка казачьей души». В этот вечер будут звучать песни донских казаков, в которых нашли отражение история всего казачества, его славных побед и великих деяний.

ДК ВГС, Волжский, пл. Комсомольская, 1.

14 ноября в 18.00. Вход свободный. 0+

«ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ УЖАСЫ ЗАКАЗЫВАЛИ?»

Народный молодежный музыкальный театр «Бродвей» приглашает на отчетный концерт, где каждый имеет право хорошенько испугаться. Зрителям представят самые «страшные» фрагменты из оперетт и мюзиклов.

ДК «Октябрь», Волжский, ул. Сталинградская, 6, т. (8443) 55-64-72.

15 ноября в 18.30. Билеты: 150 руб. 12+

Выставки

«ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ КЛАДОВЫХ»

Волгоградский областной краеведческий музей 15 ноября отмечает свой 105-летний юбилей. В зале интерьеров к этой дате открылась экспозиция «Тайны музейных кладовых». Впервые здесь представят экспонаты из самых первых коллекций Царицынского и Сталинградского музея краеведения. В том числе из палеонтологической коллекции периода мезозойской, кайнозойской и палеозойской эр, фалеристики, собрание редких медалей, уникальный мейсенский, китайский и русский фарфор ручной работы, старинные часы и многое другое. Посмотреть все это можно в течение месяца.

Волгоградцам откроют "Тайны музейных кладовых".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ИКОНА В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Интерактивный парк «Россия - моя история» представляет выставку «Икона в истории государства Российского», посвященную развитию иконописи на Руси с XII века до наших дней. В мультимедийном формате здесь покажут редкие иконы и фрески из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника.

Выставка продлится до 8 декабря.

Интерактивный парк «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б.

Открытие 14 ноября в 16.00. Билеты: 100 руб., для детей от 7 до 17 лет включительно – 50.