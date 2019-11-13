В Волгограде каршеринговая компания отсудила у девушки 50 тысяч рублей

Чем больше каршеринг входит в наш обиход, тем больше спорных историй возникает между водителями и компаниями, предоставляющими данный вид услуги. Вот опять в Волгограде дело дошло до суда. Компания ООО «Bi-Bi.car» отсудила у девушки 50 тысяч рублей за то, что она не внимательно прочитала требования к аренде авто.

Дело в том, что в договоре, который человек заключает одним кликом на экране гаджета, есть ряд требований (которые многие почему-то не читают). Одно из них - запрет на передачу транспортного средства третьим лицам. В договоре прописано, что в случае нарушения человека ждет штраф. Именно этот пункт и нарушила волгоградка. В связи с чем каршеринговая компания прислала ей уведомление с требованием оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Волгоградка письмо компании проигнорировала и попала на скамью подсудимых.

- В ходе судебного разбирательства доводы ООО «Bi-Bi.car» о нарушении условий договора нашли свое подтверждение, в связи с чем исковые требования были удовлетворены, - гласит постановление Центрального райсуда Волгограда.

После таких историй на каршеринговые компании часто сыплются тонны негодований и претензий. Но у сервиса есть и другая сторона медали. Часто и компании приходится «отдуваться» за своих нерадивых клиентов. Так, в Астрахани приставы заблокировали счета организации за неоплаченные штрафы о нарушениях ПДД.

Взял человек машину в аренду, по пути не пропустил пешехода или проехал на красный цвет, и думает, что ему все сойдет с рук. Конечно, нет. Но, тем не менее, штрафы от ГИБДД приходят именно в каршеринговую компанию. У астраханских приставов накопилось 29 исполнительных документов по взысканию с организации более 80 тысяч рублей штрафов.

- Их объединили в одно производство и дали компании 5 дней на погашение долга. А, чтобы гарантированно обеспечить выплаты, пристав наложил арест на действующие расчетные счета организации. Руководство фирмы погасило долг в полном объеме за день до истечения срока добровольной оплаты и арест был снят, - рассказывают «КП-Волгоград» в УФССП по Астраханской области.