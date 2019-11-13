«Котельниково – Земля Героев» проводит поисковые операции
Важную роль в победе над врагом сыграла Котельниковская операция, ставшая первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом.
Фото: ЕвроХим.
Юные представители организации «Боевое братство» из Котельниково и Нижневартовска при содействии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрации Котельниковского района осуществили межрегиональную поисковую операцию в местах сражений Великой Отечественной войны.
Шагая по земле героев.
Предварительно ребята провели большую исследовательскую работу в архивах, изучили исторические документы, расспросили жителей. На основе полученных данных было определено место поисков - окрестности хутора Терновой Котельниковского района, где в результате раскопок найдены останки погибших воинов. Торжественная церемония захоронения останков пройдет в городе Котельниково. Изучение героического прошлого региона, военно-патриотическая работа, передача в поколениях памяти о мужестве и самоотверженности воинов-защитников – важнейшие постулаты Котельниковской Земли Героев. Котельниковцы, вдохновляемые подвигами предков, стремятся увековечить их память в достижениях современности – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев» и повышении имиджа родного края.