2019-11-19T13:38:13+03:00
Общество

Волгоградец отсудил у Почты России моральную компенсацию в 500 рублей за задержку важного письма

Екатерина МАЛИНИНА
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Почта России проиграла суд.Почта России проиграла суд.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Письма в личной переписке сейчас используются очень редко. Большинство предпочитает современные способы общения: соцсети, видеочаты, телефон. В основном корреспонденцию отправляют для решения деловых вопросов, судебных дел. В этих случаях особенно важно, чтобы письмо пришло вовремя. Житель Калача-на-Дону очень рассчитывал на пунктуальность Почты России. Он 27 июня 2019 года отправил заказное письмо мировому судье в Москву. Пришло оно лишь 5 июля, хотя по нормативам должно идти до столицы не более 4 суток. Волгоградец опоздал со сроками.

Он обратился к «перевозчику» претензию с требованием компенсации морального вреда и неустойки за нарушение сроков доставки. Но Почта оплатила лишь неустойки. Мужчина решил добиваться справедливости и обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред.

- Калачевский районный суд встал на сторону истца. Так что теперь ФГУП предстоит раскошелиться на 500 рублей и еще оплатить судебные расходы в размере 1221 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградском областном суде.

Кстати, учреждение еще может обжаловать это решение. Главное, не отправлять документы по почте – можно опоздать со сроками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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