«Водоканал дословно» представили в столице российской провинции

9 ноября в городе Урюпинске Волгоградской области прошел межрегиональный семинар «Локальная культура как ресурс для развития малых территорий». «Концессии водоснабжения» представили собравшимся театральный проект «Водоканал дословно» и дали почву для размышлений о роли искусства в диалоге городских сообществ.

Столица российской провинции приняла гостей различных регионов, среди них - музейные деятели, сотрудники учреждений культуры, актив некоммерческих организаций и актив территориального общественного самоуправления (ТОС). На базе Урюпинского художественно-краеведческого музея участники семинара рассказали о своих проектах, обменялись опытом и поговорили о будущем.

Семинар проходил в рамках фестиваля городской культуры «Артемофф»: фестиваль проводится летом, а подготовка к нему идет круглый год. На первом фестивале в 2018 году директор музея истории чистой воды «Фильтры» Анна Степнова выступала с мастер-классом об искусстве как средстве коммуникации, представляя самые яркие проекты, реализованные коллективом городского водоканала Волгограда. В частности, это был спектакль «Белое платье», где все роли сыграли непрофессионалы, в том числе и коммунальщики.

В этот раз вниманию участников семинара представили документальный спектакль «Водоканал дословно». На сцену вышли 20 рабочих, специалистов и руководителей водоканала, чтобы рассказать свою личную историю. Проект призван разбудить творческую энергию сотрудников, поднять престиж коммунальной отрасли, показать, что за спецодеждой коммунальщика скрываются живые люди с уникальными историями. Показ состоялся на территории действующих резервуаров чистой воды в Ночь музеев-2019 в присутствии 500 зрителей-горожан. А в октябре проект получил международную премию InterComm 2019 в области внутрикорпоративных коммуникаций.

«Водоканал дословно» – не единственный творческий проект «Концессий». К 85-летию единого водопровода Сталинграда здесь поставили мини-спектакль «Рождение водопровода», что позволило живо, без пафоса, но с юмором рассказать коллективу трудную историю развития коммунальной инфраструктуры. А на семинаре представили еще один театральный проект, в котором коммунальщики участвуют вместе с горожанами: отрывок из пьесы по повести Аллы Гор «Сразу после войны» до слез растрогал зрителей – участников семинара.

«Концессии водоснабжения» не только приглашают горожан к творческому соучастию, но и охотно делятся опытом. Подробный рассказ обо всех проектах музея «Чистой воды искусство: Водоканал как источник вдохновения» можно скачать на сайте компании, спектакли посмотреть на Youtube, стрит-арт увидеть на улицах города. Для сотрудников «Концессий водоснабжения» работа – это не только зарплата, но и возможность реализовать себя в творческих проектах, это яркая насыщенная жизнь и поддержка, которую дает коллектив.