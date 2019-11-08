Как подготовиться к беременности

И для того, чтобы этот этап принес только положительные эмоции и прошел максимально гладко, нужно быть готовой к этому совершенно новому опыту в жизни!

Итак, как же подготовиться к беременности и с чего начать? Конечно же с визита к врачу-гинекологу, который расскажет Вам подробно о прегравидарной подготовке. Это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку организма женщины к вынашиванию ребенка и родам, в результате которых она вступает в беременность в максимально возможном здоровом состоянии.

На первом этапе врач-гинеколог при первом визите к нему проводит тщательный опрос и осмотр с целью выявления хронических заболеваний и особенностей здоровья Вашей пары. На основании проведенного осмотра врач определяет необходимый Вам минимум обследований — лабораторные анализы крови, мочи, исследование на инфекции, передаваемые половым путем, консультация стоматолога, оториноларинголога, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез. Это второй этап прегравидарной подготовки, по результатам которого в случае выявления отклонений от нормы в анализах и УЗИ, Вам могут быть назначены дополнительное обследование и консультации врачей других специальностей. Также очень важно скорректировать образ жизни супругов — избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, нормализовать режим сна и отдыха, питаться сбалансированно и постараться минимизировать уровень стресса.

Третьим этапом является обязательный прием ряда лекарственных препаратов, с корректирующих дефицит микронутриентов и витаминов.

Четвертым этапом прегравидарной подготовки является углубленное обследование и лечение пациенток, у которых обнаружены в ходе первых двух этапов какие-либо заболевания, которые могут повлиять на течение и исход беременности.

И что не менее важно — это психологическая готовность обоих партнеров к этому новому и безусловно важному этапу в жизни каждого человека.

В сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» можно пройти комплексное обследование «Расширенный прием гинеколога» от 1400 рублей.

И помните, здоровье Вашего малыша в Ваших руках, главное — подойти к планированию беременности осознанно! Будьте здоровы!

Половинко А.А.

Врач акушер-гинеколог

Клиника «ДИАЛАЙН»

Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.

.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама