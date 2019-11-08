2019-11-08T21:31:14+03:00
Общество

В Ворошиловском районе завершена реконструкция тепломагистрали

Проезжая часть на Огарева полностью обновлена и открыта для движения транспорта
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Улица Огарева открыта для автомобилей. Фото: КТУлица Огарева открыта для автомобилей. Фото: КТ
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ООО «Концессии теплоснабжения» завершили реконструкцию тепловой сети на улице Огарева. Проезжая часть полностью обновлена и открыта для движения транспорта. В ходе реконструкции компания не только заменила 500 метров ветхого трубопровода, но и выполнила благоустройство всей проезжей части от улицы Рабоче-Крестьянской до Козловской. Работа проводилась в рамках инвестиционной программы компании.

С 31 октября 2019 года после масштабной реконструкции тепловой сети открыта автомобильная дорога по ул. Огарева.

Тепломагистраль на Огарева давно отработала нормативный срок службы. Серьезный износ металлических труб привел к высокой аварийности: только за текущий год на сети произошло 3 аварии, для их устранения каждый раз приходилось производить разрытия и нарушать асфальтобетонное покрытие дороги. Такое состояние сети сказывалось на качестве коммунальных услуг и надежности всей инженерной системы района, кроме того, постоянные аварийные разрытия доставляли неудобства местным жителям и автомобилистам.

«Концессии» в рамках масштабной инвестиционной программы организовали реконструкцию данной теплотрассы. Вместо старых металлических труб смонтировали новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, что увеличит срок эксплуатации инженерной системы до 30 лет.

Понимая важность сохранения целостности асфальтового покрытия на данном участке дороги, концессии синхронизировали работу с муниципалитетом, в результате чего в порядок была проведена вся автомобильная дорога от улицы Рабоче-Крестьянская до улицы Козловская. Асфальтовое покрытие было обновлено не только по ширине траншеи, а на обеих полосах, включая устройство бордюров и парковочных карманов, что по объективным причинам немного продлило сроки открытия дороги. Стоимость благоустройства дороги при этом увеличилась в 6,5 раза за счет увеличения объема работ и включения всей площади дорожного покрытия по улицы Огарева.

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