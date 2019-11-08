Представители регионального оператора по обращению с ТКО продолжают заключать договоры с юридическими лицами

На этой неделе специалисты ООО «Управление отходами - Волгоград» посетили еще четыре района региона. Разъяснительные работы прошли в Кумылженском, Быковском, Серафимовическом, Клетском. В ходе мероприятий у юридических лиц есть возможность задать интересующие вопросы к представителям регионального оператора. Специалисты в свою очередь ведут учет самых частых и острых тем.

По итогам мероприятий выяснилось, что предпринимателей по-прежнему интересуют вопросы по деятельности регоператора, его обязанности по заключению договоров с юридическими лицами, а также вопросы по установке и приобретению контейнеров. Многие предприниматели до сих пор не заключают договоры с региональным оператором, поскольку не считают это своими обязанностями, либо заключают договор с другими перевозчиками, что противоречит федеральному законодательству (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об отходах производства и потребления"). Согласно документу юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договоры с региональным оператором по обращению с ТКО, поскольку они несут ответственность за отходы, образованные в результате коммерческой деятельности.

Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами. Обращение с ТКО осуществляется в соответствии с Правилами №1156. В Волгоградской области статус регионального оператора по обращению с отходами получило ООО «Управление отходами - Волгоград».

Что касается контейнеров, в письме Минприроды России от 18 января 2019 г. № 12-47/928 ("Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 24.12.2019 № П9-68084") говорится, контейнеры могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, потребителями, региональным оператором в случае включения соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора.

Напомним, по вопросам договорных отношений с региональным оператором, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут лично обратиться по адресу г. Волгоград, ул. Новороссийская д. 14Б, по номеру 8 (8442) 26-82-67, доб. 172, 216, 216, 200-208. Удаленно - на официальный адрес электронной почты регионального оператора info@uo34.ru , а также используя систему электронного документооборота СБИС и ДИАДОК. Порядок заключения договоров с региональным оператором указан на официальном сайте «Управление отходами - Волгоград».

Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48.