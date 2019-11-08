2019-11-08T16:25:41+03:00
Общество

В Волгограде прошел смотр полиции: самые яркие фотографии

Волгоградские стражи порядка 10 ноября отмечают профессиональный праздник
Екатерина МАЛИНИНА
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Парад прошел накануне Дня полиции.Парад прошел накануне Дня полиции.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

10 ноября все полицейские страны отмечают День сотрудника органов Внутренних дел. Накануне в Волгограде пошел смотр-парад. На площади Павших борцов собрались представители различных подразделений, охраняющих порядок в нашем городе.

Даже в строю дамы-полицейские умеют выглядеть женственно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже в строю дамы-полицейские умеют выглядеть женственно.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прошли строевым шагом и суровые сотрудники ГИБДД. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прошли строевым шагом и суровые сотрудники ГИБДД.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сотрудников поздравил губернатор Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, полномочный представитель президента в ЮФО Дмитрий Сафонов. Все говорили слова благодарности в адрес полицейских, росгвардейцев, курсантов, дружинников. За честный труд, за то, что круглосуточно готовы прийти на помощь, за спокойную жизнь в Волгоградской области, за борьбу с преступностью.

Своих сотрудников поздравил и начальник волгоградского главка Александр Кравченко Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Своих сотрудников поздравил и начальник волгоградского главка Александр КравченкоФото: Геннадий БИСЕНОВ

Высокопоставленные лица наградили лучших из лучших. Среди тех, кто получил грамоты и медали, сотрудник штаба, участковые, преподаватели академии МВД, оперативники, следователи, спецназовцы.

В Волгоградской области самые красивые девушки-полицейские. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области самые красивые девушки-полицейские.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После торжественных речей стражи порядка прошли строевым шагом по площади. Среди полноправных участников были и служебные собаки. Четвероногие стражи порядка наравне со своими хозяевами-кинологами помогают полиции охранять порядок.

Очень милый пес, когда не ловит преступников. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очень милый пес, когда не ловит преступников.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Были также и представители конной полиции. Показал волгоградский главк и технику, которую они используют в работе: от BMW до автозаков.

Волгоградских полицейских поздравили высокопоставленные чиновники. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградских полицейских поздравили высокопоставленные чиновники.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конная полиция охраняет волгоградцев на массовых мероприятиях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конная полиция охраняет волгоградцев на массовых мероприятиях.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все равно как на подбор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все равно как на подбор.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сказали на смотре слова благодарности и в адрес дружинников. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сказали на смотре слова благодарности и в адрес дружинников.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже на плацу служебные собаки послушно выполняли все команды кинологов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Даже на плацу служебные собаки послушно выполняли все команды кинологов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Награждали и сотрудников штаба и участковых. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Награждали и сотрудников штаба и участковых.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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