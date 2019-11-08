В Астраханской области столкнулись лодки с 6 туристами-рыбаками

ЧП произошло 8 ноября утром чуть ниже Села Алексеевка на реке Быстрая в Астраханской области. Две лодки – "Байда" и Будара" столкнулись на воде. От удара несколько человек оказалось в воде. Когда на берегу пересчитали людей, оказалось, что не хватает одного пассажира. Сейчас его поисками занимаются спасатели Камызякской спасательной станции.

По предварительным данным на борту "Будары" было три человека: двое туристов из Москвы и один местный - владелец судна. Он не смог выбраться из воды. На втором находилось еще три человека. Все они живы.

На место ЧП выехали следователи. Они выясняют все обстоятельства ЧП. Возможно, причиной столкновения стал в том числе и туман, который по утрам сейчас стоит на реках. Не исключено, что часть вины лежит и на рулевых обеих лодок.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.