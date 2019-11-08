2019-11-08T09:20:50+03:00
Общество

Котельниковские волонтеры провели новую акцию в детском саду

Инспектор ДПС Елена Шашко рассказала детям о том, как безопасно вести себя на дорогах
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Участники молодежного волонтерского движения города Котельниково совместно с ОГИБДД ОМВД по Котельниковскому району провели еще одну акцию по пропаганде безопасности дорожного движения.

На этот раз свое жизнелюбие, доброту и веселость волонтеры адресовали самым маленьким котельниковцам – воспитанникам детского сада № 6 города Котельниково.

Котельниковские волонтеры провели новую акцию в детском саду.

Этот детский сад ранее стал победителем конкурса социальных проектов «Твори добро», организованного компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий». На средства, полученные за победу в конкурсе, в садике устроили учебный автогородок, оснащенный всеми атрибутами дорожного движения – светофорами, знаками, макетом проезжей части с разметкой.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Волонтеры пришли к детям не просто так. Добрые и смешные Винни Пух и Тигруля не так хорошо, как детсадовцы, знали правила ПДД. Детям пришлось исправлять их ошибки и учить правильному поведению.

На крошечных улицах городка, разместившихся прямо в игровом зале, инспектор ДПС Елена Шашко рассказала детям о том, как безопасно вести себя на дорогах, а волонтеры помогли малышам закрепить полученные знания на практике. Большие и маленькие дети с одинаковым весельем и удовольствием изображали «машинки» и «пешеходов». По команде инспектора и на разрешающий знак светофора «машинки» начинали движение и стремительно носились по учебным дорогам, но дисциплинированно замирали на красный сигнал, чтобы пропустить «пешеходов», которые, как и положено, осматривались перед выходом на «проезжую часть» и брали за руку «взрослых», то есть волонтеров.

За отличные успехи в учебе волонтеры вручили детсадовцам сувениры от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» - гибкие световозвращающие браслеты.

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