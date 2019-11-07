В волгоградской глубинке в честь 7 ноября поставили памятник Ленину

Красный транспарант "Да здравствует Великая октябрьская социалистическая революция", красные гвоздики, воодушевленные лица, и сверкающий на теплом ноябрьском солнце Владимир Ленин. Это совсем не картинка из прошлого, а 7 ноября 2019 года в станице Кумылженская Волгорадской области. Здесь с торжественными речами и криками «Ура» открыли памятник вождю мирового пролетариата. Среди тех, кто пришел на митинг - в основном пенсионеры, но заглянула и молодежь. Зачем вдруг понадобился бронзовый вождь мирового пролетариата в небольшой казачьей станице?

- В Кумылженской был свой Ленин. Он стоял на центральной площади. Но в смутные времена куда-то исчез. Увезли в неизвестном направлении, - говорит замглавы Кумылженского сельского поселения Александр Савченко

Вместо него на краю площади появился вождь жестяной. За пару десятков лет он совсем потерял товарный вид. И даже те, кто Владимира Ильича хаял и люто ненавидел, глядя на облезлую фигуру, его жалели.

- Я забрал памятник домой - подальше от людских глаз, - говорит лидер местных коммунистов Юрий Гагин. - И попросил депутата Облдумы Татьяну Головачеву найти другого.

Ильича отыскали в заброшенном лагере в Ольховском районе .Состояние у него было не ахти – на нем тренировались местные охотники. Так что местами он был прострелен пулями, но ранения оказались не смертельными. Памятник доставили во двор все того же Юрия Гагина, где молодой коммунист его отреставрировал.

- Ничего сложного: пиджак же на месте, да и черты лица у вождя сохранились. Так что замазал автомобильной шпаклевкой следы от пуль, покрасил. Мы заказали постамент, табличку. Спасибо местной администрации - выделила место в парке у автовокзала, - говорит коммунист.

После торжественного мероприятия возле памятника фотографировались по очереди. Фото: Юрий Гагин

Теперь Владимир Ленин стоит по соседству с памятниками воинам интернационалистам, военным летчикам. В ближайшее время территорию вокруг благоустроят.

Не смотря на то, что станица - казачья, возмущенных не нашлось. Мол, каждый может относиться к вождю по-разному, но историю люди знать должны. Хотя бы через детский вопрос: а это что за дядька в пиджаке.