2019-11-07T15:27:53+03:00
Общество

В волгоградской глубинке в честь 7 ноября поставили памятник Ленину

Бронзового Ильича нашли в заброшенном детском лагере со следами от пуль
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
На открытии собрались несколько десятков человек. Фото: Юрий ГагинНа открытии собрались несколько десятков человек. Фото: Юрий Гагин
Изменить размер текста:

Красный транспарант "Да здравствует Великая октябрьская социалистическая революция", красные гвоздики, воодушевленные лица, и сверкающий на теплом ноябрьском солнце Владимир Ленин. Это совсем не картинка из прошлого, а 7 ноября 2019 года в станице Кумылженская Волгорадской области. Здесь с торжественными речами и криками «Ура» открыли памятник вождю мирового пролетариата. Среди тех, кто пришел на митинг - в основном пенсионеры, но заглянула и молодежь. Зачем вдруг понадобился бронзовый вождь мирового пролетариата в небольшой казачьей станице?

- В Кумылженской был свой Ленин. Он стоял на центральной площади. Но в смутные времена куда-то исчез. Увезли в неизвестном направлении, - говорит замглавы Кумылженского сельского поселения Александр Савченко

Вместо него на краю площади появился вождь жестяной. За пару десятков лет он совсем потерял товарный вид. И даже те, кто Владимира Ильича хаял и люто ненавидел, глядя на облезлую фигуру, его жалели.

- Я забрал памятник домой - подальше от людских глаз, - говорит лидер местных коммунистов Юрий Гагин. - И попросил депутата Облдумы Татьяну Головачеву найти другого.

Ильича отыскали в заброшенном лагере в Ольховском районе .Состояние у него было не ахти – на нем тренировались местные охотники. Так что местами он был прострелен пулями, но ранения оказались не смертельными. Памятник доставили во двор все того же Юрия Гагина, где молодой коммунист его отреставрировал.

- Ничего сложного: пиджак же на месте, да и черты лица у вождя сохранились. Так что замазал автомобильной шпаклевкой следы от пуль, покрасил. Мы заказали постамент, табличку. Спасибо местной администрации - выделила место в парке у автовокзала, - говорит коммунист.

После торжественного мероприятия возле памятника фотографировались по очереди. Фото: Юрий Гагин

После торжественного мероприятия возле памятника фотографировались по очереди. Фото: Юрий Гагин

Теперь Владимир Ленин стоит по соседству с памятниками воинам интернационалистам, военным летчикам. В ближайшее время территорию вокруг благоустроят.

Не смотря на то, что станица - казачья, возмущенных не нашлось. Мол, каждый может относиться к вождю по-разному, но историю люди знать должны. Хотя бы через детский вопрос: а это что за дядька в пиджаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волгоградский природоохранный прокурор: Завод можно закрыть, а дальше что: сталь у китайцев покупать?
«Комсомолка» поговорила с руководителем Волгоградской природоохранной прокуратуры Максимом Макашовым об экологической ситуации на «Красном октябре» и в Светлом Яре, и стали ли горожане более сознательными по отношению к окружающей среде
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны [опрос КП]
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Волгоградец, укравший в Астрахани сейф с 34 миллионами рублей, отправится в колонию на шесть лет
В Астрахани чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность
Судье, сбившей насмерть двух братьев под Волгоградом, смягчили наказание
«Зеленая волна» подарила Волгограду три благоустроенных пространства
В Волгоградской области солярка подешевела, но осталась недоступной
В Волжском столкнулись пять машин: два человека в больнице
В Астрахани полиция будет бороться с вандалами-художниками с помощью граффити
Волгоградцам вернули за плохие коммунальные услуги почти 10 миллионов рублей
Волгоградцев бесплатно проконсультирует столичный онколог
Замминистра ЖКХ Астраханской области получила срок за растрату 1,8 миллиона бюджетных рублей
Кальянная превратилась в маникюрную: волгоградцы закрыли шумное заведение на чердаке дома
Андрей Бочаров задумал реставрацию Аллеи Героев и площади Павших Борцов
Под Волгоградом мстительный муж избил жену, вывез в лес и бросил умирать
Прокуратура и суд не могут заставить администрацию установить мусорные контейнеры
В Астрахани мужчине дали 3,5 года тюрьмы за попытку изнасилования
Под Волгоградом прокуратура помогла многодетным семьям получить земельные участки
В Волгограде два пешехода попали под колеса лихачей: один в больнице, другой скончался
Опасных инфекций нет: волгоградский Роспотребнадзор проверил 552 самолета
Рисковать акциями самому или просить помощи эксперта
Беременная на последнем месяце и еще двое пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в центре Волгограда