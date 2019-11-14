2019-11-14T12:01:26+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на 600 человек кредитов на 300 миллионов рублей: первые месяцы банкам платили, а потом прекращали

Мошенники покупали элитные квартиры и дорогие тачки
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мошенники вовлекли в преступную схему 600 человек.Мошенники вовлекли в преступную схему 600 человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

49-летняя жительница Волгограда человеческую натуру знала очень хорошо. Женщина решила заработать на желании халявы среднестатистического человека. Схема оказалась не очень сложной и весьма действенной. Она нашла себе верного помощника, он привел еще людей. Все они искали «клиентов» среди знакомых, знакомых знакомых и даже друзей. Людям предлагали взять крупный кредит в банке. 50 процентов шло владельцу кредита, 50 процентов авторам идеи. Они обещали людям (не только волгоградцам, но жителям всего Южного федерального округа и даже Северо-Кавказского региона), что смогут сделать так, что за кредит платить не придется. Вовремя подключатся страховые компании, которые спишут в итоге долги. Мол, это уже пробовали и схема абсолютно рабочая.

Первые несколько месяцев долги банкам платили, потом прекращали. Через полгода приставы требовали вернуть кредит, но никакие страховщики на выручку не приходили. Люди деньги за это время уже успели потратить и оказывались в долговой яме.

Сами же авторы гениальной схемы жили роскошно, на широкую ногу. Волгоградке доставался самый большой кусок от прибыли. Но дама делилась и с остальными членами банды. Так что у всех были и элитные квартиры и дорогие иномарки. Любили мошенники покутить в ресторанах и погулять в Москве.

Волгоградка украла у банков 300 миллионов.Видео: МВД России.

Общая сумма ущерба банкам – 300 миллионов рублей. Кредиты для аферистов взяли более 600 человек. Все они знали, что схема «грязная» и незаконная, но шли на это ради денег.

- Сейчас уголовное дело возбудили в отношении волгоградки и ее помощников по статье мошенничество, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи выясняют, помогал ли кто-то преступникам в банке. Также предстоит решить, несут ли ответственность за преступление и 600 человек, взявших изначально невозвратный кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Сколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроется безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: артист Сергей Бугаев, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте
По словам приятелей, преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
Новости 24
Как добраться и на чем: в Яндекс.Карты волгоградцам доступен раздел про транспорт
В Астрахани из-за порыва водовода провалился мост
В Волгоградской облдуме появилась пятая фракция из одного «пенсионера»
Инспектора Ростехнадзора поймали на взятке в 40 тысяч рублей
Депутаты Волгоградской области купят себе пять машин за 10 миллионов рублей
Аварию на теплотрассе устранили на западе Волгограда
На юге Волгограда пешеход угодил под пассажирский автобус
Волгоградец из ревности сжег машину 82-летней бабушки
Под Волгоградом во время игры в волейбол умер глава Иловлинского района
«Ротор» разгромил «Химки» со счетом 2:0
Под Волгоградом матери-кукушке грозит срок за 770-тысячный долг по алиментам
Обход Волгограда: через Волго-Донской канал начали строить мост
В Волгограде нашли извращенца, изнасиловавшего на остановке пенсионерку
Андрей Бочаров посоветовал участницам WorldSkills Russia знакомиться с парнями и улучшать демографию
Полиция Волгограда обещает награду за информацию о взломщике банкоматов
Назначен новый исполняющий обязанности ректора в Волгоградском институте культуры
Волгоградского ученого наградили «За заслуги перед Отечеством»
Без тепла: в Волгограде устраняют порыв теплотрассы на Семи Ветрах
Директор транспортной компании из Волжского скрыл 10 миллионов налогов
Яндекс такси протаранило трамвай в Волгограде
Знаменитый дом с башней на юге Волгограда халтурщики отремонтировали на «тройку»
Два волгоградца отбили девушку от грабителя и сдали его в полицию
Самовольные работы стали причиной отключения газа
В Волгограде завершилась реставрация часовой башни вокзала
В Волгограде покажут лучшие в мире рекламные ролики
Полиция арестовала волгоградца, угнавшего машину у собутыльника