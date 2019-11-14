Мошенники оформили на 600 человек кредитов на 300 миллионов рублей: первые месяцы банкам платили, а потом прекращали

49-летняя жительница Волгограда человеческую натуру знала очень хорошо. Женщина решила заработать на желании халявы среднестатистического человека. Схема оказалась не очень сложной и весьма действенной. Она нашла себе верного помощника, он привел еще людей. Все они искали «клиентов» среди знакомых, знакомых знакомых и даже друзей. Людям предлагали взять крупный кредит в банке. 50 процентов шло владельцу кредита, 50 процентов авторам идеи. Они обещали людям (не только волгоградцам, но жителям всего Южного федерального округа и даже Северо-Кавказского региона), что смогут сделать так, что за кредит платить не придется. Вовремя подключатся страховые компании, которые спишут в итоге долги. Мол, это уже пробовали и схема абсолютно рабочая.

Первые несколько месяцев долги банкам платили, потом прекращали. Через полгода приставы требовали вернуть кредит, но никакие страховщики на выручку не приходили. Люди деньги за это время уже успели потратить и оказывались в долговой яме.

Сами же авторы гениальной схемы жили роскошно, на широкую ногу. Волгоградке доставался самый большой кусок от прибыли. Но дама делилась и с остальными членами банды. Так что у всех были и элитные квартиры и дорогие иномарки. Любили мошенники покутить в ресторанах и погулять в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/743706" frameborder="0"></iframe> Волгоградка украла у банков 300 миллионов.Видео: МВД России.

Общая сумма ущерба банкам – 300 миллионов рублей. Кредиты для аферистов взяли более 600 человек. Все они знали, что схема «грязная» и незаконная, но шли на это ради денег.

- Сейчас уголовное дело возбудили в отношении волгоградки и ее помощников по статье мошенничество, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи выясняют, помогал ли кто-то преступникам в банке. Также предстоит решить, несут ли ответственность за преступление и 600 человек, взявших изначально невозвратный кредит.