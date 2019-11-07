2019-11-07T09:16:59+03:00
Досуг

Куда пойти в Волгограде: день рождения улицы Мира, футбол и британское кино

Куда сходить и что посмотреть в Волгограде с 7 по 15 ноября 2019 [афиша, досуг]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С днем рождения, улица Мира!С днем рождения, улица Мира!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Всех, кто любит Волгоград и кому интересна его история и культура, 7 ноября приглашают на праздник «С днем рождения, улица Мира!» в честь первой улицы города, которую подняли из руин после разрушительной войны. В выходные на стадионе «Волгоград Арена» футбол. Начнутся на этой неделе и торжества в честь 90-летнего юбилея нашей знаменитой землячки композитора Александры Пахмутовой. Куда пойти и что посмотреть в Волгограде в середине ноября 2019, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УЛИЦА МИРА!»

В программе праздника «С днем рождения, улица Мира!» - экскурсии, премьера квеста и встреча с кандидатом искусствоведения Светланой Аргасцевой.

7 ноября 2019 в 12.00, 14.00 и 16.00 в выставочном зале музея Машкова пройдут экскурсии по экспозиции персональной выставке известного и талантливого художника-керамиста Виктории Чаплыгиной «Улица МироЗдания».

7 ноября в 14.00 для школьников впервые пройдет квест «Архитектурные «раскопки» на улице Мира». Сбор - у входа в музей Машкова на проспекте Ленина, 21. Необходима предварительная запись.

В 16.30 7 ноября в музее Машкова (пр. Ленина, 21) устроят романтическую экскурсию театроведа Ирины Преображенской «Город в твоем окне». Пройдет она с радиогидом, поэтому необходима предварительная запись.

Лекция из цикла «Прочитай город» начнется в выставочном зале 7 ноября в 18.00. Прочитает ее специальный гость проекта Светлана Аргасцева.

Отметят праздник в рамках проекта «Первая улица Мира» - победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНОГО КИНО

Киноклуб ВГИИК «Альтернатива» 7 и 8 ноября в 18.30 приглашает на фестиваль научного кино, где покажут лучшие новинки научно-документального кинематографа из Германии, Швеции, США и Индии. В программе пять фильмов: «Почему мы креативны?», «Разум, сердце и душа», «Плот», «Вы доверяете этому компьютеру?» и «Изобретая будущее». После каждого показа будет открытое обсуждение картин с приглашенными экспертами. Театральный зал ВГИИК, корпус 2, ул. Ковровская, 4. Вход свободный.

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «ЧЕРТАНОВО»

Волгоградцев в субботу, 9 ноября в 16.00, ждет матч 22-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. «Ротор» сразится с футбольным клубом «Чертаново». Московский клуб – главный соперник, который будет пытаться выбить сине-голубых из тройки лидеров. Так что все на стадион «Волгоград Арена»! Болеем за наших. Билеты: от 100 руб.

«НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО»

Юбилейный 20-й фестиваль «Новое британское кино» представит волгоградцам фильмы с разными характерами. Покажут их в кинотеатре «Синема Парк». В программе музыкальная ретро-комедия, фильм о мужских проблемах, с которыми герой, конечно же, справится, и «Голкипер», где есть место и любовной, и спортивной страсти:

7 ноября в 19.30 – «Голкипер». 16+

8 ноября в 19.30 – «Плывём, мужики!» + «Завершение». 16+

9 ноября в 17.30 – «Ослеплённый светом». 16+

Билеты: от 300 руб.

«ДЖАЗ В КВАДРАТЕ»

В этот вечер на малой сцене НЭТа все будет «в квадрате». Квартет А-ДЖАЗ и его специальные гости представят музыку России, Америки, Бразилии, Испании, Франции, Португалии, а также авторские композиции маэстро Дмитрия Арутюнова.

«Красный квадрат», НЭТ, малая сцена, ул. Мира, 5.

12 ноября в 19.00. Билеты: 800 – 1200 руб. 12+

«КУБА ДАЛЕКО, КУБА РЯДОМ!»

Волгоградский академический симфонический оркестр приглашает на яркий концерт «Куба далеко, Куба рядом!». В программе – самые известные песни, посвященные этой стране. Волгоградцам представят «Кубинский танец» и «Вечер в Гаване», «Bamboleo» и «Herido de amor». На сцену выйдут солисты: TALI, Ева Керн, Даниил Зарипов и Денис Демкин. За дирижерским пультом Владимир Леер.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

9 ноября в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб. 6+

«СОЮЗ ДРУЗЕЙ»

Волгоградцев приглашают на гала-концерт фестиваля авторской песни «Союз Друзей». Среди гостей, участников и членов жюри в этом году Алексей Грушевский, Ирина Аксенова, Ольга и Сергей Каратуновы, Константин Герасимов.

Гостиница, ул. Пугачевская, 13. 9 ноября в 20.00.

ДК Ворошиловского района, ул. КИМ, 5а. 10 ноября в 15.00.

Вход свободный.

«ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ»

Вторая премьера за месяц – на этот раз ТЮЗ расскажет о «Тяжелых днях», бывающих счастливыми. Снова в центре внимания режиссера Альберта Авходеева комедия Александра Островского. Ее герои - семейный тиран, его затурканный сын, бедная красавица, ушлый хват. Так что ситуации, в которые они попадают, вполне современны. Да и название символическое.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz.volgograd.ru

Премьера! 15 ноября в 18.30. 16 ноября в 17.00. Билеты: 200 - 500 руб. 12+

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

«Алиса в стране чудес» . яркий спектакль для детей и взрослых. Культовая музыка Владимира Высоцкого и смысловые загадки Льюиса Кэролла, великолепные костюмы и оригинальная сценография, а также Алиса, сошедшая с винила 70.х, в год 80.летия Высоцкого ждут вас на сцене Царицынской оперы.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

10 ноября в 12.00. Билеты: 250 - 500 руб. 6+

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

Зрителей ждет история о настоящей любви, преданности, мужестве, отваге, чести и мужской дружбе. В основе сюжета – знакомый всем роман Александра Дюма «Д'Артаньян и три мушкетера». А сам мюзикл стал номинантом в международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38.30.68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru

14 ноября в 18.30. Билеты: от 250 до 500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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