Астраханец убил жену и себя на глазах троих детей

Житель города Харабали Астраханской области проснулся ночью 12 ноября от того, что кто-то стучался дверь: громко и требовательно. Когда мужчина открыл, то увидел соседа. Тот смотрел на него безумными глазами:

- Я жену свою убил, - прошептал он.

- Ну у тебя и шутки Нурсултан, - отмахнулся хозяин. Он решил, что сосед немного выпил.

Гость ушел, а мужчина на всякий случай решил проверить, может, что случилось. Дверь у соседей была открыта. Когда он зашел, то увидел жуткую картину. Мужчина покончил с собой, на полу в луже крови лежала его жена. В соседней комнате плакали дети. Две девочки и мальчишка.

Супруги Нургалиевы жили хорошо. Обоим по 27 лет. Гульдара не работала - была в декрете с младшей годовалой дочкой, средняя ходила в садик, старший шестилетний сынишка в этом году пошел в первый класс. Муж работал, правда, неофициально: делал ремонты в квартирах, подрабатывал на стройке. Денег всегда чуть-чуть не хватало – как у всех. 3 ноября на день рождения мужчина посвятил супруге трогательное стихотворение. Все хорошо, почти идеально, если бы не ревность Нурсултана. И слухи ходили, что небезосновательно.

Вечером 12 ноября супруги поссорились. Мужчина обвинил жену в неверности, а она стала выгонять его из дома. После чего астраханец схватил кухонный нож. Криминалисты насчитали на теле женщины 20 ножевых ранений. В эту же ночь мужчина покончил с собой. И все это на глазах у троих детей - они проснулись от громкого скандала.

Сейчас с малышами работают психологи. Если годовалая кроха ничего не запомнила, то ее старшие сестренка и братик вряд ли быстро забудут жуткую расправу. Детей забрали родственники погибшей пары.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Известно, что на момент убийства оба супруга были трезвыми, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

*Фамилия погибших в интересах детей изменена