2019-11-13T11:09:35+03:00
Происшествия

Астраханец убил жену и себя на глазах троих детей

Мужчина двадцать раз ударил женщину ножом
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Мужчина приревновал супругу. Фото: соцсетиМужчина приревновал супругу. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Житель города Харабали Астраханской области проснулся ночью 12 ноября от того, что кто-то стучался дверь: громко и требовательно. Когда мужчина открыл, то увидел соседа. Тот смотрел на него безумными глазами:

- Я жену свою убил, - прошептал он.

- Ну у тебя и шутки Нурсултан, - отмахнулся хозяин. Он решил, что сосед немного выпил.

Гость ушел, а мужчина на всякий случай решил проверить, может, что случилось. Дверь у соседей была открыта. Когда он зашел, то увидел жуткую картину. Мужчина покончил с собой, на полу в луже крови лежала его жена. В соседней комнате плакали дети. Две девочки и мальчишка.

Супруги Нургалиевы жили хорошо. Обоим по 27 лет. Гульдара не работала - была в декрете с младшей годовалой дочкой, средняя ходила в садик, старший шестилетний сынишка в этом году пошел в первый класс. Муж работал, правда, неофициально: делал ремонты в квартирах, подрабатывал на стройке. Денег всегда чуть-чуть не хватало – как у всех. 3 ноября на день рождения мужчина посвятил супруге трогательное стихотворение. Все хорошо, почти идеально, если бы не ревность Нурсултана. И слухи ходили, что небезосновательно.

Вечером 12 ноября супруги поссорились. Мужчина обвинил жену в неверности, а она стала выгонять его из дома. После чего астраханец схватил кухонный нож. Криминалисты насчитали на теле женщины 20 ножевых ранений. В эту же ночь мужчина покончил с собой. И все это на глазах у троих детей - они проснулись от громкого скандала.

Сейчас с малышами работают психологи. Если годовалая кроха ничего не запомнила, то ее старшие сестренка и братик вряд ли быстро забудут жуткую расправу. Детей забрали родственники погибшей пары.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Известно, что на момент убийства оба супруга были трезвыми, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

*Фамилия погибших в интересах детей изменена

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии
Родители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы
«Восстание» Соколова: В 2007 году доцент-расчленитель чуть не устроил побоище между «французскими солдатами» и милицией
Историк, которого спустя годы обвинят в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, всегда отличался буйным нравом, говорят его соратники по увлечениям
«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток
По словам собеседника «Комсомолки», одиозный преподаватель отличался жестокостью и не умел отличать «игровую» войну от реальной
«Его страшно возить по городу»: маньяк, убивавший и насиловавший детей, жалуется на самарские тюрьмы и просится на свободу
В Советском районном суде Самары сегодня начали рассматривать дело «Тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, который требует освободить его из «Черного дельфина» [ВИДЕО]
«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории
Человек, который звонил преподавателю СПбГУ в пятницу, 8 ноября, утверждает - в голосе доцента-расчленителя не было ни капли волнения или страха
Новости 24
В центре Волгограда водитель на кроссовере сбил бабушку и сбежал
В Россошках рядом с новой школой построят детский сад
Зал облдумы задымился во время обсуждения вопросов о школьном питании
Роспотребнадзор: волгоградские школьники недополучают горячее питание
Общежитие горело в центре Волгограда
В Волгограде опять подорожали бензин и солярка
Главным режиссером НЭТа стал Владимир Бондаренко
Гриппа в Волгоградской области пока нет, свирепствуют парагрипп и бокавирус
«Пугаем веганов»: в Волгограде креативных бизнесменов наказали за нецензурную рекламу
Волгоградцу грозит восемь лет колонии за семь фальшивых купюр
На парк «Русь» в Волгограде готовят проект благоустройства
Андрей Бочаров один из немногих губернаторов страны, кто так и не завел страничку в инстаграме
В Волгограде супружеская пара вымогала у женщины деньги за интимные фото и видео
В Волжском Андрей Бочаров внезапно нагрянул в больницу Фишера с проверкой
В Волгограде к юбилею Александры Пахмутовой отчеканили памятные медали
В Волгограде только каждая третья семья может позволить арендовать жилье
Волгоградцам уменьшили размер прожиточного минимума
В Волгограде судят москвича, скрывшего 52 миллиона рублей налогов
Самые счастливые - медики и чиновники