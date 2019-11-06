Бюджет Волгограда решили пополнить продажей подвалов и старинного особняка

Уже не первый год власти Волгограда пополняют бюджет за счет продажи городского имущества. На ближайшем заседании городская Дума рассмотрит план приватизации муниципального имущества на 2020 - 2022 годы. Проект решения разместили на официальном сайте. Судя по документу, власти решили залатать дыры в казне, избавившись от сотни подвалов и 15 зданий, в том числе старинного особняка, промбазы и бывшей школы.

Как говорится в документе, главные цели приватизации - мобилизация доходов в бюджет, повышение эффективности управления муниципальной собственностью и снижение бремени расходов по ее содержанию. Ведь за нежилые помещения в цоколях и подвалах жилых домов площадью в десятки тысяч квадратных метров приходится платить немалую плату за отопление, содержание и ремонт. Приходится платить мэрии и взносы на капремонт, хотя тут администрация Волгограда отличилась и уже несколько лет возглавляет список самых крупных должников.

Планирует мэрия в 2020 году от продажи имущества получить доход около 198 миллионов рублей. В списке на продажу - 44 объекта, большинство из которых расположено в центре города. В 2021 году городская казна может получить еще 134 миллиона, а в 2022 году - 103 миллиона рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград», один из самых интересных в списке на приватизацию лотов – здание дореволюционной постройки на улице Циолковского, 15а. На фронтоне его пристройки стоит дата - «1906» год, основное здание еще старше. За более, чем вековую историю там располагались приходская школа, военный трибунал, производственные мастерские. Сейчас в старинном особняке работает департамент по рекламе администрации Волгограда. Остается надеяться, что объект культурного наследия мэрия отдаст в хорошие руки.

Еще один не менее интересный объект - здание на улице Алданской, 10, в поселке Сакко и Ванцетти. Когда-то здесь размещалась школа №63, она уже давно закрыта. Также департамент образования хочет избавиться от здания на Удыгейской, 23, в поселке Керамический.

В 2020 году на продажу выставят 44 объекта недвижимости и несколько земельных участков. Среди них множество подвалов, гаражи и парковки, автомастерская на Второй продольной и старинный особняк. А вот развалины одноэтажного здания в поселке Металлургов скорее всего будут интересны земельным участком площадью 4161 квадратный метр.

В планах на будущее продажа здания в промзоне на Шопена и других промбаз, маленького домика на Профсоюзной, 5, и автостоянки в центре. Многие здания и подвалы стоят заброшенные, даже в развалинах. Но есть и такие, где сейчас расположены парикмахерские и ателье, а в доме №2б по улице Джаныбековской размещается «Волгоградзеленхоз». Так что часть неликвидного имущества так и останется на балансе мэрии, но часть может оказаться весьма лакомым кусочком для бизнесменов.